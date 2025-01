National Foot 1 : Une 9e journée à bout de souffle, Mangasport toujours leader

La 9ᵉ journée du National Foot 1, disputée les 11 et 12 janvier, restera dans les mémoires comme la moins prolifique de la saison. Avec seulement six buts inscrits sur six terrains et une moyenne de 1,2 but par match, le spectacle offensif a laissé les spectateurs sur leur faim.

Sur les six rencontres prévues, le bilan est décevant : deux victoires, trois matchs nuls dont deux vierges de tout but, et un match interrompu. Cette inefficacité générale confirme une baisse de régime dans un championnat déjà critiqué pour son manque d’intensité. Résultats de la 9ᵉ Journée Match Score Stade Ville Bouenguidi Sports vs U.S. Bitam 2 - 1 Stade Tata Migolet Koulamoutou AS Mangasport vs U.S. Oyem 0 - 0 Stade Henri Sylvoz Moanda CF Mounana vs ASO Stade Mandji 0 - 0 Stade Monedan de Sibang Libreville Lozosport vs Vautour Club Match interrompu (86ᵉ) Stade Mbeba Lastoursville CS Bendjé vs AS Dikaki 1 - 0 Stade Pierre Claver Divounguy Port-Gentil FC 105 vs AO CMS 1 - 1 Stade Idriss Ngari Owendo Le leader Mangasport (13 points) n’a pas su dominer l’US Oyem à domicile, se contentant d’un nul (1-1). À Koulamoutou, Bouenguidi Sports a signé la performance notable de cette journée en s’imposant face à l’US Bitam (2-1), un succès qui propulse Bouenguidi à la deuxième place du classement, reléguant Bitam au quatrième rang. Classement après la 9ᵉ Journée Rang Équipe MJ V N D Pts Diff 1 Mangasport 8 5 3 0 18 +14 2 Bouenguidi Sports 8 4 1 3 13 -2 3 AO CMS 7 2 5 0 11 +3 4 USB 7 3 1 3 10 +3 5 FC 105 7 2 4 1 10 +3 6 AS Dikaki 7 3 1 3 10 +1 7 Vautour Club 7 3 1 3 10 +1 8 USO 8 2 4 2 10 -1 9 Stade Mandji 7 2 3 2 9 +1 10 LAC 7 2 2 3 8 -1 11 Lozosport 8 2 2 4 8 -7 12 CF Mounana 8 0 5 3 5 -5 13 CS Bendjé 7 1 2 4 5 -9 La lanterne rouge, le CS Bendjé, a créé la sensation en décrochant sa première victoire de la saison face à l’AS Dikaki (1-0). Une lueur d’espoir pour une équipe en quête de rédemption. Toutefois, l’affiche entre Lozosport et Vautour Club FPN, prévue au stade Mbeba de Lastoursville, n’a pu aller à son terme, ajoutant une note d’inachevé à cette journée morose. Résultats notables : Mangasport 1-1 US Oyem : Le leader tenu en échec à domicile.

: Le leader tenu en échec à domicile. Bouenguidi Sports 2-1 US Bitam : Une victoire cruciale dans la lutte pour le haut du tableau.

: Une victoire cruciale dans la lutte pour le haut du tableau. CS Bendjé 1-0 AS Dikaki : Enfin un succès pour la lanterne rouge. Alors que cette journée a offert peu d’émotions, les clubs devront se montrer plus incisifs lors des prochaines échéances pour redonner au National Foot 1 l’élan qu’il semble avoir perdu. Une réaction est attendue, tant pour les joueurs que pour les supporters.