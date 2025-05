Laurence Ndong des Médias à la Mer : Un désaveu politique pour l’ex-activiste de la diaspora

Le nouveau gouvernement de la Ve République dévoilé ce lundi par la Présidence gabonaise n’a pas épargné Laurence Mengue Me Nzoghe Ndong. L’ancienne activiste et pasteure évangéliste, jadis figure de proue de la transition, quitte le très stratégique ministère de la Communication et des Médias pour un portefeuille plus discret et technique : celui de la Mer, de la Pêche et de l’Économie bleue. Une nomination qui sonne comme une rétrogradation pour celle qui fut la voix du gouvernement dans les premiers mois de la transition.

Si elle conserve symboliquement le titre de porte-parole du gouvernement, la réalité est moins flatteuse. Sa gestion jugée opaque des 500 millions de la subvention allouée par l'Etat à la presse privée pour l'exercice 2024 a gravement entamé sa crédibilité. Les patrons de médias en ligne lui reprochaient notamment d'avoir refusé de publier la grille d'allocation des fonds, pourtant issus du budget public. Plusieurs médias avaient exigé transparence et équité, en vain. Ce silence obstiné a installé une fracture durable entre le ministère et les acteurs du numérique. Une bonne nouvelle pour la presse Le départ de Laurence Ndong du ministère de la Communication est donc perçu par beaucoup comme une sanction déguisée saluée en sourdine par ses propres collaborateurs et acteurs de la presse tant publique que privée. Son successeur, Paul-Marie Gondjout, ancien ministre de la Justice et figure politique plus aguerrie, est attendu pour rétablir la confiance entre l'État et les médias. Sa nomination marque un virage vers un encadrement plus institutionnel de la communication publique, loin des envolées militantes de sa prédécesseure. La ministre posant ainsi avec le président Pour Laurence Ndong, la manœuvre présidentielle dont elle demeure sous les bonnes grâces, ressemble à un atterrissage forcé. Le ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, bien que stratégique sur le long terme, reste périphérique dans le dispositif politique actuel. La docteure diplômée en sciences de l'Education y trouvera le moyen d'un ennui qu'on ne lui souhaite pas. Elle y remplacera ce vendredi, Syrielle Zora Kassa, remerciée sans tambour ni trompette. Le message est clair : l'heure n'est plus à la posture mais à la gestion. Sauvetage forcé Connue pour ses interventions musclées sur les plateaux parisiens durant les dernières années d'Ali Bongo dont elle a aussi été un de ses défenseur les plus zélés avant sa démission forcée du PDG, Laurence Ndong semble désormais à l'étroit dans l'appareil d'État. De l'oratrice engagée à la ministre isolée, son parcours illustre la difficulté de passer du militantisme à la gestion publique, surtout quand la transparence est reléguée au second plan. Reste à voir si ce nouveau poste lui permettra de rebondir ou s'il s'agit du début d'une lente mise au placard. En attendant, dans les rédactions comme sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui saluent ce rééquilibrage, espérant que la presse gabonaise, toutes tendances confondues, sera désormais traitée avec plus d'égards et moins d'opacité.