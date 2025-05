Soudan du Sud : Un hôpital de MSF bombardé, tous les médicaments détruits

Un hôpital de Médecins sans frontières (MSF) a été ciblé tôt samedi par un bombardement à Old Fangak, au Soudan du Sud, entraînant la destruction complète de sa pharmacie et la perte de l’ensemble des médicaments. « À 4 h ce matin, l’hôpital de MSF à Old Fangak a été bombardé », a annoncé l’ONG, faisant état de blessés parmi le personnel et les patients, ainsi que de victimes civiles.

Selon MSF, l’attaque a été menée par deux hélicoptères de combat qui ont largué une bombe sur la pharmacie avant d’ouvrir le feu pendant une demi-heure sur la ville. « L’hôpital est clairement identifié comme tel. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un accident », a déclaré Mamman Mustapha, chef de mission de MSF, dénonçant une attaque délibérée contre un établissement médical connu des autorités.

Le contexte sécuritaire s’est fortement dégradé dans le pays, sur fond de tensions entre les forces du président Salva Kiir et celles de l’ex-vice-président Riek Machar. La veille, l’armée avait lancé des menaces contre des groupes armés dans la région. « Les hôpitaux ne sont pas une cible. Cessez le bombardement », a martelé MSF, rappelant que l’établissement touché était le seul encore opérationnel dans la zone.