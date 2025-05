Le Gabon rachète les anciens locaux historiques de l’ambassade de France à Libreville

C’est un geste à forte charge symbolique. Le gouvernement gabonais a acquis ce mardi 6 mai, les anciens locaux de l’ambassade de France à Libreville. Ce bâtiment emblématique, situé en plein centre-ville, a pendant plus de six décennies incarné la présence française au Gabon. Désormais, il intègre le patrimoine de l’État gabonais. L’acte de vente, signé entre les représentants des deux pays, tourne une page de l’histoire diplomatique entre Libreville et Paris.

La signature de la vente entre les deux parties

L’immeuble, vendu en l’état, comprend une superficie bâtie de 1 256 m², un parking et des espaces verts. Si aucune destination officielle n’a encore été arrêtée, des voix plaident pour en faire un lieu de culture, d’expression citoyenne, voire un QG de la presse. Déjà, en 2024, le site avait été temporairement transformé en résidence artistique dans le cadre du projet Duvangu, offrant une première ouverture au public.

Pour Libreville, ce rachat s’inscrit dans une volonté de reconquête de sa souveraineté patrimoniale. Le gouvernement parle d’un « acte fort et symbolique ». Un geste qui s’aligne avec les ambitions affichées du régime en place : rompre avec certaines dépendances héritées de l’histoire, tout en redonnant aux lieux marquants du passé une nouvelle utilité, tournée vers l’avenir.