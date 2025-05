Gabon : 5 jours après son investiture, Oligui Nguema convoque son premier conseil des ministres

Cinq jours après son investiture officielle à la tête de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema a convoqué pour ce jeudi 8 mai son tout premier Conseil des ministres, ouvrant ainsi une nouvelle phase de la transition politique placée sous le sceau de la Ve République. La réunion gouvernementale se tiendra au palais présidentiel de Libreville à 10h00, indique un communiqué officiel en présence de l’ensemble des membres du Gouvernement, nommés ce lundi.

Cette première rencontre intervient dans un contexte de forte attente populaire. Elle sera l’occasion pour le président Oligui Nguema de donner les premières orientations politiques à son équipe, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de son programme de refondation des institutions, de relance de l’économie et d’amélioration des conditions de vie des populations. Le chef de l’État devrait fixer une feuille de route axée sur les priorités immédiates du pays, tout en réaffirmant les grands engagements pris lors de son discours d’investiture.

Une vue conseil des ministres du 3 mars dernier

Le Conseil se tient en effet dans la foulée de plusieurs décisions symboliques qui ont marqué les premiers jours du nouveau régime, dont la nomination dès ce 5 mai de Séraphin Moundounga au poste de vice-président de la République, et celle d’Alexandre Barro Chambrier comme vice-président du Gouvernement. Un nouvel exécutif resserré, composé de 30 ministres, a été dévoilé dans la foulée de lundi, combinant profils technocratiques et figures politiques de poids.

Ce premier Conseil devrait également aborder des dossiers urgents, notamment sur le plan social, sécuritaire et budgétaire. Plusieurs sources proches de la présidence évoquent la volonté d’adopter rapidement des mesures fortes sur la lutte contre la vie chère, la réforme de l’administration et la transparence dans la gestion des finances publiques. Les signaux envoyés depuis le 3 mai laissent entrevoir un début de mandat placé sous le signe de l’action et du résultat.

En réunissant son gouvernement seulement cinq jours après son investiture, Brice Clotaire Oligui Nguema confirme sa volonté d’imprimer un rythme soutenu à son mandat. Ce premier Conseil des ministres ne sera pas seulement une formalité protocolaire : il est le point de départ d’un septennat attendu, où le pouvoir devra conjuguer ambition réformatrice et réponses concrètes aux attentes pressantes des Gabonais.