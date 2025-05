Gouvernement Oligui I : 18 passations de charges entre anciens et nouveaux prévues dès ce jeudi

Nommé ce lundi, le gouvernement Oligui Nguema I entrera dans ses habits dès ce jeudi. Au total ce sont 18 passations de charges qui auront lieu durant 48h à raison de 9 par jour. Une course contre la montre qui verra notamment le nouveau ministre Henry Claude Oyima recevoir ce jeudi les portefeuilles de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations de Mark-Alexandre Ndoumba ainsi que celui des Comptes Publics et de la Dette des mains de Charles M’Ba. Des passations supervisées par le secrétariat général du gouvernement et son adjointe.

Voici l’intégralité de ce chronogramme de passations de charges entre le gouvernement de la transition et le premier gouvernement de la 5e République : Jeudi 8 mai 2025 : Première journée 15 heures – Ministère de la Planification et de la Prospective Ministre entrante : Mme Louise Nvono

Ministre sortant : M. Alexandre Barro Chambrier

: M. Alexandre Barro Chambrier Lieu : Planification 16 heures – Ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations Ministre entrant : M. Henry Claude Oyima

Ministre sortant : M. Mark-Alexandre Ndoumba

: M. Mark-Alexandre Ndoumba Lieu : Immeuble Arambo 16 heures – Ministère des Comptes Publics et de la Dette Ministre entrant : M. Henry Claude Oyima

Ministre sortant : M. Charles M'Ba

: M. Charles M’Ba Lieu : Immeuble Arambo 15 heures – Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique Ministre entrant : M. Simplice Désiré Mamboula

Ministre sortante : Pr Macelle Ibinga épouse Itsitsa

: Pr Macelle Ibinga épouse Itsitsa Lieu : Ancien immeuble Interministériel 16 heures – Ministère de la Justice, Garde des Sceaux Ministre entrant : M. Séraphin Akure Davain

Ministre sortant : M. Paul-Marie Gondjout

: M. Paul-Marie Gondjout Lieu : Ministère de la Justice 17 heures – Ministère des Travaux Publics Ministre entrant : M. Edgard Moukoumbi

Ministre sortant : Général Flavien Nziengui Nzoundou

: Général Flavien Nziengui Nzoundou Lieu : Cabinet du Ministre TP 18 heures – Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Instruction Civique et de la Formation Professionnelle Ministre entrante : Mme Camélia Ntoutoume Leclercq

Ministre sortant : M. Philippe Tonangoye

: M. Philippe Tonangoye Lieu : Immeuble Interministériel de Batterie 4 17 heures – Ministère de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités Ministre entrante : Mme Marcelle Ibinga épouse Itsitsa

Ministre sortant : M. Jeannot Kauma

: M. Jeannot Kauma Lieu : Bâtiment de la Fonction Publique 18 heures – Ministère des Transports et de la Marine Marchande Ministre entrant : Colonel Ulrich Manfoumbi

Ministre sortant : M. Jonathan Ignoumba

: M. Jonathan Ignoumba Lieu : Immeuble Arambo Vendredi 9 mai 2025 : Suite des passations 09 heures – Ministère de la Réforme et des Relations avec les Institutions Ministre entrant : M. François Ndong Obiang

Ministre sortante : Mme Murielle Minkoue épouse Mintsa

: Mme Murielle Minkoue épouse Mintsa Lieu : Ministère de la Réforme 10 heures – Ministère du Travail et de la Lutte contre le Chômage Ministre entrant : M. Patrick Barbera

Ministre sortant : M. Adrien Nguema Mba

: M. Adrien Nguema Mba Lieu : Immeuble Alusuisse 09 heures – Ministère du Pétrole Ministre entrant : M. Sosthène Nguema Nguema

Ministre sortant : M. Marcel Abeke

: M. Marcel Abeke Lieu : Immeuble du Pétrole 10 heures – Ministère de l’Économie Numérique et des Nouvelles Technologies de l’Information Ministre entrant : M. Marc Ndoumba

Ministre sortant : Général Bonjean Frédérik Mbaza

: Général Bonjean Frédérik Mbaza Lieu : Immeuble Interministériel de Batterie 4 11 heures – Ministère de la Communication et des Médias Ministre entrant : M. Paul Marie Ngoudjout

Ministre sortante : Mme Laurence Mengue Me Nzoghe épouse Ndong

: Mme Laurence Mengue Me Nzoghe épouse Ndong Lieu : Immeuble de Communication (Poste en Ville) 12 heures – Ministère du Commerce et des PME/PMI Ministre entrante : Mme Zeinaba Gninga Chaning

Ministre sortante : Mme Marie Paulette Parfaite Amouyeme Ollame

: Mme Marie Paulette Parfaite Amouyeme Ollame Lieu : Immeuble Interministériel de Batterie 4 11 heures – Ministère de l’Accès Universel à l’Eau et à l’Énergie Ministre entrant : M. Philippe Tonangoye

Ministre sortant : M. Séraphin Akure Davain

: M. Séraphin Akure Davain Lieu : Immeuble de l’Énergie 12 heures – Ministère de la Mer, de la Pêche et de l’Économie Bleue Ministre entrante : Mme Laurence Mengue Me Nzoghe épouse Ndong

Ministre sortante : Mme Syrielle Zora Kassa

: Mme Syrielle Zora Kassa Lieu : Ancien immeuble Interministériel 13 heures – Ministère de la Jeunesse et des Sports Ministre entrant : Dr Armande Longo

Ministre sortant : M. Patrick Barbera Isaac

: M. Patrick Barbera Isaac Lieu : Cabinet du Ministre derrière la Tribune officielle