Etats-Unis : Pour faire des économies, Trump veut payer les migrants afin qu’ils quittent le pays

Dans une tentative de réduire les dépenses liées aux expulsions, l’administration Trump relance une mesure radicale : offrir une prime de départ aux migrants en situation irrégulière. Le gouvernement américain propose désormais de couvrir leurs frais de transport et de leur verser une aide de 1 000 dollars, soit environ 620 000 francs CFA, à condition qu’ils acceptent de quitter volontairement les États-Unis. L’annonce a été faite ce lundi par le ministère de la Sécurité intérieure (DHS).

L’objectif est clair : contourner les coûts exorbitants des expulsions traditionnelles. D’après le New York Times, ces opérations mobilisent des moyens importants : détention prolongée, démarches administratives complexes et affrètement de vols spéciaux. La réticence de certains pays à reprendre leurs ressortissants allonge encore les délais et alourdit la facture.

Le DHS estime qu’un retour volontaire permettrait d’économiser jusqu’à 70 % par rapport à une expulsion classique, qui coûte en moyenne 17 121 dollars par personne, soit près de 10,6 millions de francs CFA. Pour Donald Trump, il s’agit d’une solution pragmatique pour alléger les dépenses fédérales, quitte à rémunérer le départ de ceux qu’il souhaite voir partir.