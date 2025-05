Gabon : Vers la nomination de deux vice-présidents et d’un nouveau gouvernement ce lundi ?

Au lendemain de la démission du gouvernement de transition, intervenue ce 4 mai après l’investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema, la Présidence de la République gabonaise a annoncé, dans une publication Facebook diffusée ce lundi peu après 9h, qu’ « une communication importante du secrétaire général de la Présidence sera rendue publique ce jour ». Une déclaration qui suscite une vive attente au sein de la classe politique comme de l’opinion publique.

Tout porte à croire que cette communication marquera un tournant institutionnel majeur avec la probable nomination, d’ici peu, des deux vice-présidents prévus par la Constitution de la Ve République. Le premier, vice-président de la République, assistera le chef de l’État dans ses missions de souveraineté et de représentation. Le second, vice-président du gouvernement, sera chargé de « la coordination de l’action gouvernementale et de la gestion quotidienne de l’exécutif », fonction inédite depuis la suppression du poste de Premier ministre dans la nouvelle architecture institutionnelle.

Le post présidentiel

Ces nominations devraient précéder la formation du premier gouvernement de la Ve République, qui incarnera la nouvelle ère politique ouverte par la Constitution adoptée le 16 novembre 2024. Les futurs ministres devront prêter serment devant les juridictions compétentes avant leur entrée en fonction, conformément aux nouvelles exigences constitutionnelles. Ce rituel marque une volonté claire de solenniser la responsabilité des membres de l’exécutif face à la nation.

Ce moment institutionnel, inédit dans l’histoire politique récente du Gabon, confirme la volonté du président Oligui Nguema de doter le pays d’un exécutif resserré, structuré et plus efficace. Le contenu précis de la déclaration présidentielle est attendu dans les prochaines heures. Les regards sont tournés vers le palais du bord de mer, alors que le pays entre résolument dans la mise en œuvre concrète de la Ve République.