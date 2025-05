Samu social gabonais  : plus de 656 000 personnes prises en charge gratuitement durant la transition

Le Samu social gabonais a annoncé ce 7 mai avoir pris en charge gratuitement 656 367 personnes sur l’ensemble du territoire national, entre le 30 août 2023 et le 3 mai 2025, soit la période la transition. Ces chiffres traduisent une activité quotidienne intense, avec une moyenne de 1 151 bénéficiaires par jour, pris en charge de jour comme de nuit, sans interruption.

Dans cette dynamique, 11 nouvelles antennes ont été créées durant les 19 mois de la Transition, conformément aux instructions du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce déploiement porte à 17 le nombre total de structures opérationnelles à travers le pays, renforçant ainsi la couverture médicale d’urgence pour les populations les plus fragiles.

Le Samu social se positionne désormais comme un modèle régional en matière de veille sanitaire et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. L’institution rappelle que ses services restent joignables gratuitement, 24h/24 et 7j/7, via le numéro 1488.