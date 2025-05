Gabon : Hermann Immongault, l’architecte des scrutins électoraux apaisés reconduit à l’Intérieur

Dans le tout premier gouvernement de la Ve République gabonaise, dévoilé ce lundi 5 mai, une reconduction retient l’attention : celle d’Hermann Immongault (52 ans) à la tête du ministère de l’Intérieur, désormais élargi à la Décentralisation. Figure discrète mais centrale de l’appareil d’État, ce technocrate chevronné a su gagner la confiance du président Brice Clotaire Oligui Nguema grâce à sa gestion rigoureuse des grands scrutins de la Transition. Il est aujourd’hui considéré comme l’homme derrière la sérénité électorale que le pays n’avait plus connue depuis des décennies.

L’organisation sans accrocs du référendum constitutionnel du 16 novembre 2024, puis de l’élection présidentielle du 12 avril 2025, a constitué une rupture forte avec le passé. Les résultats de ces deux consultations ont été publiés dans un délai record – moins de 24 heures –, sans contestation majeure, ni violences. Une performance saluée par la communauté nationale comme par les partenaires internationaux du Gabon. Hermann Immongault, qui pilotait l’ensemble du processus, a été le chef d’orchestre de cette réussite.

Le ministre présentant les bulletins de vote du référendum constitutionnel de novembre dernier

Né le 30 mai 1972 à Lastoursville, dans la province de l’Ogooué-Lolo, Immongault est juriste de formation. Entré au gouvernement en 2022 sous le régime d’Ali Bongo Ondimba comme ministre délégué aux Affaires étrangères, il a su capitaliser sur ses compétences administratives pour gravir rapidement les échelons. En avril 2023, il devient ministre des Affaires étrangères, puis, à la chute du régime, il est nommé ministre délégué auprès du Président de la Transition, en charge de l’Intérieur. C’est à ce poste qu’il s’impose comme un gestionnaire méthodique, attaché à l’efficacité et au calme institutionnel.

Le 17 janvier 2024, il prend officiellement les rênes du ministère de l’Intérieur. Dès lors, Hermann Immongault s’attelle à restaurer la crédibilité des scrutins dans un pays longtemps habitué aux crispations électorales. Il coordonne avec rigueur les opérations de la CNOCER, veille à la formation des agents électoraux, et assure une sécurisation sans faille des opérations de vote. Ce travail, mené sans excès de visibilité médiatique, lui vaut aujourd’hui d’être maintenu et même renforcé dans ses fonctions.

L’élargissement de son portefeuille à la Décentralisation s’inscrit dans la volonté de réformer en profondeur l’organisation territoriale de l’État. Le président Oligui Nguema veut rapprocher les centres de décision des populations, donner plus de pouvoir aux collectivités locales et réorganiser la gouvernance locale. Autant de chantiers complexes que seul un profil expérimenté et fiable comme celui d’Immongault peut piloter avec assurance.

À l’heure où le Gabon s’apprête à organiser les prochaines élections législatives, sénatoriales et locales, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation est attendu sur un nouveau front : doter le pays d’institutions représentatives pleinement légitimes, à tous les niveaux. Plus que jamais, Hermann Immongault apparaît comme un maillon essentiel de la stabilité politique gabonaise et de la réussite du projet républicain porté par la nouvelle ère.