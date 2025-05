Gouvernement Oligui I : Déjà à la Culture, Armande Longo nouvelle patronne des Sports !

Armande Longo Moulengui a été nommée ce lundi ministre des Sports, en remplacement d’Isaac Barbera. Déjà en charge de la Culture et des Arts depuis janvier, elle prend également la tête d’un portefeuille ministériel inédit, incluant désormais la Jeunesse, le Sport, le Rayonnement culturel et la Vie associative. Une réorganisation qui fait d’elle l’une des figures les plus en vue du gouvernement Oligui Nguema I.

Lire aussi >>> Gouvernement Oligui Nguema I : 8 ministres entrants, 9 évincés et 10 indéboulonnables ! « Avec déférence et une profonde gratitude, je remercie le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour mon maintien au gouvernement qui inaugure la Ve République », s’est-elle félicitée hier, à l’issue de sa promotion, sur Facebook. « Avec humilité, merci Monsieur le Président de la République », a-t-elle conclu. La nouvelle patronne des Sports au Gabon Née le 16 novembre 1974 à Koulamoutou (Ogooué-Lolo), Armande Longo est une femme de science, titulaire d’un doctorat en Histoire de l’Université de Lille 3 et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en administration privée et publique pour l’Afrique à l’Université de Reims (France). Avant d’embrasser sa carrière ministérielle, elle a consacré une grande partie de sa vie à l’enseignement au sein de l’École normale supérieure (ENS) de Libreville, où elle a dirigé le département d’allemand et formé de nombreuses générations d’étudiants. En prenant les rênes du ministère des Sports, elle devient la troisième femme à occuper ce poste au Gabon. Un parcours qui ne fait qu’ajouter à l’espoir qu’elle suscite auprès de la jeunesse et des acteurs du sport gabonais. En gardant ses attributions à la Culture et aux Arts, Armande Longo Moulengui, devient ainsi l’une des figures ministérielles les plus influentes de la nouvelle ère politique gabonaise.