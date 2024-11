L’impact des projets d’infrastructure en Afrique Centrale sur l’économie locale

Le développement des infrastructures de transport, de réseau et de communication apparait comme un prérequis essentiel à l’accroissement des économies modernes en Afrique Centrale. De fait, la zone CEMAC est celle qui enregistre le plus faible taux de commerce intra-africain en Afrique en comparaison à la CAE, SADC, l’UEMOA ou encore la SACU. Or, l’un des facteurs qui inhibe l’épanouissement des échanges commerciaux sous régionaux est le déficit en infrastructures.

Les projets d’infrastructure Afrique Centrale

Divers projets d’infrastructure sont en cours en Afrique centrale.

Projets de la BDEAC

D'emblée, ce qui caractérise l'Afrique Centrale, c'est la faiblesse de ses infrastructures de transport. C'est un handicap majeur qui sape les efforts de développement et d'intégration économique des pays de la zone. Fort de cette problématique, la Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale (BDEAC) a fait des projets d'infrastructures dans la sous-région son cheval de bataille depuis le plan stratégique de 2017/2022.

La Banque entend contribuer au désenclavement des zones inaccessibles en soutenant financièrement les projets de développement des infrastructures de transport routières, fluviales, maritimes, aériennes et ferroviaires. Ce programme est censé faciliter le commerce intra-africain et internationale dans la zone en permettant aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs d’écouler plus facilement leurs produits vers les centres de consommation de la région ou de l’étranger. C’est une manière aussi pour l’institution financière sous régionale de soutenir la production locale en permettant la circulation des capitaux.

D’autres Projets de développement des infrastructures en Afrique Centrale

D’autres initiatives de développement local infrastructure comme le PER, le PDCT-AC et le PIDA ont également vocation à sortir l’Afrique Centrale de toute situation d’enclavement et propulser la croissance économique.

Le PER (Programme Économique Régional) notamment est une initiative de grande envergure qui vise à faire de l’Afrique Centrale un marché unifié pour mieux l’intégrer dans l’économie internationale.

Pour ce faire, il se subdivise en douze projets prioritaires desquels huit sont portés sur le développement des infrastructures. C’est la BDEAC qui est chargée de trouver des partenaires à cette initiative. Quant aux PDCT-AC (Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale) il a pour rôle de densifier les infrastructures de transport dans la zone en veillant au respect des lois sur l’environnement.

Le PIDA (Programme pour le Développement des Infrastructures) lui est un projet à l’échelle continentale qui vise à fournir à toutes les régions d’Afrique des infrastructures modernes. Il est axé sur quatre secteurs, dont les transports, les TIC, les eaux transfrontalières et l’énergie.

La BAD aussi travaille dans ce sens dans le cadre de ses 5 priorités stratégiques. Elle a par ce biais participé à la construction de nombreux réseaux de transport, dont le projet du pont devant relier les deux Congo, notamment les villes de Brazzaville et de Kinshasa.

L’Impact économique de l’infrastructure

L’infrastructure joue un rôle capital dans le développement de la sous région Afrique centrale.

La problématique du développement des infrastructures

La problématique des infrastructures semble revenir avec force dans bon nombre de débats portant sur l’ économie régionale Afrique. Et pour cause, une grande partie du peuple africain n’a pas accès à des infrastructures de qualité et à bas prix. C’est notamment le cas des pays en voie de développement comme ceux de l’Afrique Centrale. En dépit des efforts fournis pour réformer le ravitaillement en électricité, en eau et autres besoins de base, cette partie est l’une des zones du monde où la couverture des infrastructures est très faible.

Or la Banque Mondiale recommande aux pays pauvres de consacrer minimum 9 % de leur PIB au développement des infrastructures pour atteindre les ODD (Objectifs de Développement Durable). Car jusqu’ici, la plupart des pays pauvres n’allouaient qu’un pourcentage insignifiant aux dépenses de construction. L’explication est simple, nombre des dirigeants des pays sous-développés ont une connaissance floue de l’impact économique infrastructure.

Le lien causal infrastructure et croissance économique

Il existe une kyrielle d’études depuis les années 1980 qui démontrent à suffire la relation entre l’infrastructure et la croissance et entre l’infrastructure et la pauvreté. Selon la nouvelle théorie de la croissance, le développement des infrastructures est une question expérimentale et les faits ont démontré que les dépenses pour l’infrastructure sont plus importantes dans les pays pauvres que dans les pays développés. Si on prend juste le volet de l’urbanisation, le développement des grandes agglomérations nécessite des infrastructures complémentaires. De même, la création de nouvelles infrastructures dans le secteur du transport interrégional encourage les migrations et la circulation des capitaux.

La mise sur pied de nouvelles infrastructures entraine des flux autour des gares et des réseaux de transport. Ce sont des points d’attractivité qui ont vocation à booster le tourisme. En désenclavant certaines zones, elles créent des effets d’agglomération qui ont un impact significatif sur l’économie locale. Indubitablement, le développement des agglomérations crée des emplois et font chuter l ’inflation . Sous d’autres cieux, en Europe plus précisément, le lien causal entre la création des métros et l’accroissement des investissements internationaux a été établi depuis de 2012 par des chercheurs.