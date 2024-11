Offre de bienvenue Winamax #2024 | Jusqu’à 100€ ✅ en Freebets et 250€ en Bonus Poker

Winamax est l’un des principaux opérateurs de paris sportifs en ligne en France et offre à ses nouveaux clients un bonus dánwel un très attractif. En vous inscrivant sur la plateforme, vous pouvez profiter de deux bonus intéressants : votre premier dépôt en freebets jusqu’à 100€ sur les paris sportifs, ainsi qu’un bonus poker jusqu’à 250€. De retour à la demande générale (c’est notre message sur le forum qui a reçu plus de 100 commentaires) : Comprendre en détail comment vous pouvez bénéficier de ces offres et en tirer le meilleur parti.

🎁 Les bonus de bienvenue Winamax en détail Lors de votre inscription, Winamax vous permet de profiter de deux offres distinctes : Bonus de 100€ en freebets pour les paris sportifs : Dans le premier dépôt, ce montant est triplé jusqu'à 100€ en crédits de jeu (freebets). Pour instance, si vous souhaitez déposer 50€, 50€ vous seront crédités sous forme de freebets et vous pourrez parier sur divers événements sportifs. Bonus poker jusqu'à 250€ : Pour les amateurs de poker, Winamax propose un bonus de bienvenue généreux. Vous pouvez obtenir jusqu'à 250€ de bonus en participant à des tournois de poker ou en accumulant des Miles. Ce bonus se débloque progressivement par paliers de 30 Miles, chaque palier correspondant à 1€ de bonus. ➡️ Conditions du bonus de bienvenue Winamax Pour bénéficier de l'offre de bienvenue, quelques conditions doivent être respectées : Dépôt minimum : L'engagement minimal pour les bonus est de 15€.

Bonus maximum : Dans le cas des freebets il est fixé à 100€ tandis que pour le poker il est de 250€.

Crédits de jeu non-retirables : Les paris gratuits ne peuvent pas être retirés. Cependant, les gains nets obtenus grâce à ces paris peuvent être réalisés.

Délai pour parier : Les freebets peuvent être utilisés dès votre inscription, et il reste encore 30 jours pour les utiliser.

Validation du compte : Pour retirer vos gains, il est nécessaire de valider votre compte en envoyant une pièce d’identité et un RIB (Relevé d’Identité Bancaire).

Pas de code promo requis : Il n’est donc pas nécessaire d’entrer de code pour bénéficier du bonus de bienvenue. 👉 Étapes pour bénéficier de l’offre de bienvenue Winamax Pour profiter de l’offre de bienvenue Winamax, il vous suffit de suivre ces étapes simples : Inscription sur Winamax : Sur le site de Winamax, cliquez sur l’onglet « inscription » et remplissez le questionnaire avec les informations demandées, en utilisant vos données personnelles telles que votre nom, votre adresse physique, votre date de naissance, etc. Pour bénéficier de cette offre, vous devez être âgé de 18 ans et résider en France. Pour bénéficier de cette offre ou de l’offre Twin Casino , vous devez être âgé de 18 ans et résider en France. Effectuer un premier dépôt : Pour activer le bonus de bienvenue, effectuez un dépôt d’au moins 15€. Si vous souhaitez maximiser le bonus, déposez 100€ pour obtenir le montant maximal de 100€ en freebets. Validation du compte : Pour vous bénéficier du bonus de bienvenue, vous devez dépenser une somme supérieure à 15€. Cependant, pour recevoir le bonus maximum de 100€, qui est divisé en freebets, vous devez effectuer un dépôt de 100€. Placer un pari : La validité des freebets est de 30 jours dans le cas où ce sont des freebets spécifiques a une plateforme ou une offre. Posez votre premier pari sur un quelconque rendement sportif d’un choix. Le pari peut être simple ou combiné, mais les paris systèmes et grilles sont exclus de cette offre. ✅️ Les avantages de l’offre de bienvenue Winamax Un doublement du dépôt attractif : Bienvenue offre vous offre l’occasion de doubler votre premier dépôt jusqu’à 100€ ça peut être une petite boost pour commencer vos pari. Bonus Poker généreux : En plus des coups sur les matches, le bonus de poker de 250€ offre à ceux-ci la possibilité de bénéficier entièrement de l’hébergement Winamax pour le poker ou les paris. Un large choix de paris et de sports:Winamax offre un choix très important de paris sportifs avec des coups de côte parmi les meilleurs du secteur. You will find solutions for football , tennis, basket, virtual sports, and even e-sports. Service de streaming en direct : Winamax TV allows watching sport events in HD stream, enhancing user experience of utilizing the app featuring live betting and wiser choices on events. ❌ Les inconvénients de l’offre de bienvenue Winamax Crédits de jeu non-retirables : Les freebets offerts ne peuvent pas être retirés directement. Vous devez l’utiliser pour parier et seuls les gains obtenus grâce à ces paris peuvent être encaissés. Pas de Cash Out sur le premier pari : La fonction Cash Out ne peut pas être utilisée pour sécuriser les gains du premier pari avec le bonus. Conditions de délai : Les freebets doivent être utilisés dans les 30 jours suivant l’inscription, ce qui peut être limitant pour les joueurs occasionnels. 👉 Astuces pour maximiser l’offre de bienvenue Winamax Pour tirer le meilleur parti du bonus de bienvenue Winamax, voici quelques conseils pratiques : Divisez vos freebets en plusieurs paris : Bien que les freebets soient souvent éligibles à différentsonces de paris, il se peut que vous de onCreateView vous souciez de les diviser en plusieurs paris. Au lieu d’utiliser tous les freebets à la fois pour un grand pari, vous devez les diviser à plusieurs paris avec different odds pour réduire le risque. Utilisez les paris en direct : Il y a des paris en direct à Winamax, c’est la possibilité de répondre aux événements en direct. Selon la donnée, parier sur les matchs en cours peut permettre de gagner plus, tandis que si les matchs sont suivis via Winamax TV. Combinez le bonus sportif et le bonus poker : Si vous êtes un amateur de poker, n’oubliez pas de profiter pleinement du bonus de 250 € en jouant les tournois. Vous pouvez gagner des Miles tant que vous jouez au poker et aux paris sportifs. 💎 Autres promotions et offres de Winamax Winamax propose régulièrement des promotions en plus de l’offre de bienvenue, comme : Le Multi+ : Avec cette offre, vous pouvez augmenter vos bénéfices de 5% à 50% en ajoutant d’autant plus de sélections à ceux combinés.

Le parrainage : Demandez à votre ami de s’inscrire à Winamax et vous recevrez 10 € en plus du bonus sur son premier dépôt. Votre ami peut également profiter de l’offre de bienvenue.

Les challenges sportifs : Pour s’amuser et gagner d’autres freebets, Winamax propose de très nombreux concours et tournois spécifiques aux gros événements sportifs organisés régulièrement. 💵 Moyens de paiement disponibles sur Winamax Winamax accepte plusieurs méthodes de dépôt et de retrait : Cartes bancaires : Visa, Mastercard

Portefeuilles électroniques : PayPal, Skrill, Neteller

Tickets prépayés : Paysafecard, Neosurf

Virements bancaires

Apple Pay et Google Pay La somme minimale déposable est de 15€, mais pour profiter au mieux des avantages offerts par la plateforme, il est préférable de déposer 100€. ❤️ Une offre de bienvenue complète et avantageuse Le bonus de bienvenue Winamax est sans conteste l’une des meilleures offre du marché des paris en ligne en France. En portant à 100€ les deux premiers dépôts en freebets et en proposant un bonus poker de jusqu’à 250€, Winamax se démarque par la qualité de ses services, ses cotes attractifs et son site facile à naviguer. Si vous êtes un débutant ou un scraper confirmé, cette offre est à la fois un bon parti pour commencer à parier et bénéficier de bonus Chablis. Puisque cette offre de bienvenue Winamax n’est pas à attendre, n’hésitez pas à startez à parier sur vos sports préférés ou à jouer au poker dès maintenant !