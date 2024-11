Du 9 décembre 2024 au 20 juin 2025, la capitale économique gabonaise accueillera la première édition du concours "Mon potager bio écolier" . Ce projet innovant impliquera 320 jeunes, y compris des enfants vivant avec un handicap, des élèves scolarisés et des jeunes en conflit avec la loi. L’objectif : promouvoir le retour à la terre et soutenir l’autosuffisance alimentaire à travers des pratiques agricoles écologiques.

Organisée par l’ONG Potagers bio écoliers du monde , cette compétition communale, interétablissements, invite des élèves âgés de 6 à 23 ans, issus de seize structures éducatives, à créer et entretenir des potagers. Selon le coordonnateur Désiré Saphou, cette initiative vise à valoriser les métiers de l’agriculture auprès des jeunes, réduire la délinquance et changer la perception de l’agriculture comme un secteur sans avenir.

Le mardi 26 novembre, le projet a été présenté au gouverneur de l’Ogooué-Maritime, Jean-Robert Nguema Nang. Cette rencontre a permis aux organisateurs d’expliquer les détails du concours et d’obtenir l’adhésion des autorités locales. « L’agriculture n’est pas un métier précaire, et il est temps de changer cette perception », a souligné Désiré Saphou.

Les participants apprendront les bonnes pratiques agricoles, telles que la préservation des sols et l’élimination des engrais chimiques. « Nous allons enseigner aux jeunes comment cultiver sans pesticides ni engrais chimiques pour protéger l’environnement », a ajouté le coordonnateur. Ce concours mettra également en avant des critères comme l’esthétique des potagers, la diversité des plantes cultivées et la motivation des jeunes.

Les produits récoltés seront directement commercialisés dans les établissements participants, offrant ainsi une expérience complète aux jeunes. « Les parents pourront venir découvrir ce que leurs enfants produiront durant cette période », a déclaré le comité d’organisation.

En guise de récompense, les meilleurs potagers recevront des kits agricoles, servant de modèle pour d’autres initiatives. Le concours s’étendra également aux villes de Libreville et Lambaréné, dans le but d’occuper utilement les jeunes et de promouvoir un retour durable à la terre.

Ce projet, centré sur la protection de l’environnement et le développement durable, pourrait devenir un levier clé pour sensibiliser la jeunesse gabonaise aux enjeux agricoles tout en renforçant l’autosuffisance alimentaire.