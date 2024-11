Bélinga : Un trésor qui attend son rail, son port et son énergie pour booster l’économie gabonaise

Dans une interview accordée ce mardi à L’Union, le ministre gabonais des Mines, Gilles Nembe, a fait le point sur les avancées et les enjeux du projet minier de Bélinga (Ogooué-Ivindo), un des plus grands gisements de fer du pays. Nembe a insisté sur l’importance stratégique de ce projet pour le développement économique du Gabon et a détaillé les infrastructures nécessaires à sa mise en œuvre. « Bélinga ne pourra pleinement se réaliser que si le chemin de fer, le port en eau profonde et la centrale hydroélectrique sont construits », a-t-il affirmé, soulignant l’ampleur des investissements à mobiliser.

Selon le ministre, l’exploitation du gisement de fer de Bélinga, situé dans une zone reculée du Gabon, dépend de la mise en place de trois infrastructures essentielles : un chemin de fer pour transporter le minerai, un port en eau profonde et une centrale hydroélectrique à Booué pour alimenter les opérations en énergie. "Sans ces infrastructures, il sera difficile, voire impossible, d’exporter efficacement le minerai", a expliqué Nembe, insistant sur le besoin d’une logistique robuste pour acheminer les ressources vers les marchés internationaux.

Avancement des études de faisabilité

Gilles Nembe a évoqué les progrès réalisés dans la phase d’exploration et de préparation de Bélinga. Depuis la relance du projet en 2022, des études de faisabilité sont en cours pour déterminer la quantité de minerai exploitable et les conditions de son extraction. « Nous avons déjà accompli des avancées significatives dans la cartographie des gisements et les sondages préliminaires », a-t-il précisé. Ces études permettront de sécuriser les investissements et d’organiser la logistique du site.

Le ministre des Mines

Le ministre a également mis en avant le potentiel de création d’emplois de Bélinga, surtout pour les jeunes Gabonais. « Ce projet représente une opportunité sans précédent pour la jeunesse gabonaise », a-t-il affirmé, en soulignant les perspectives d’emplois directs et indirects générés par l’exploitation du gisement et les infrastructures connexes. Pour Nembe, Bélinga pourrait devenir un moteur de développement local et national, contribuant significativement à la lutte contre le chômage des jeunes.

Le soutien des partenaires internationaux

Pour réaliser ce projet de grande envergure, le Gabon a entamé des discussions avec des partenaires internationaux pour sécuriser le financement et bénéficier d’un soutien technique. « Nous avons déjà des partenaires intéressés, mais il reste à finaliser certains aspects financiers et logistiques », a confié le ministre. Ces partenaires devraient aider à la construction des infrastructures nécessaires, notamment le port en eau profonde et le chemin de fer, qui représentent des défis techniques importants.

L’éloignement du site de Bélinga par rapport aux infrastructures existantes représente un défi majeur pour le projet. « La logistique est l’un des aspects les plus complexes de ce projet », a admis Nembe. En effet, les infrastructures actuelles du Gabon, comme le réseau ferroviaire et les routes, ne suffisent pas pour relier Bélinga aux zones de traitement et aux ports d’exportation. Des investissements conséquents sont donc nécessaires pour combler cette lacune et assurer la viabilité du projet.

Garantir l’acceptabilité sociale et environnementale

Face aux inquiétudes exprimées par les populations locales et les organisations écologistes, le ministre des Mines a assuré que des mesures seraient prises pour minimiser l’impact environnemental du projet. « Nous veillerons à respecter les normes environnementales et sociales », a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement est attentif aux préoccupations des communautés locales et s’engage à dialoguer avec elles pour éviter les conflits.

Le ministre a également abordé la question de la transparence dans la gestion du projet, un point souvent soulevé par les ONG et les observateurs. « Nous savons que la transparence est essentielle pour gagner la confiance des populations », a affirmé Nembe. Il a promis que le gouvernement publierait régulièrement des informations sur l’avancement du projet et les retombées économiques attendues, afin d’assurer une gestion responsable des ressources nationales.

Une opportunité de diversification économique

Bélinga est perçu par le gouvernement gabonais comme une chance de diversifier l’économie du pays, largement dépendante du pétrole. « Le fer de Bélinga peut devenir une source de revenus importante pour notre pays, réduisant ainsi notre dépendance au pétrole », a souligné Nembe. En investissant dans les mines, le Gabon espère développer de nouvelles filières et accroître sa résilience économique face aux fluctuations des prix du pétrole.

Enfin, Gilles Nembe a lancé un appel à l’implication des autorités gabonaises, y compris du chef de l’État, pour garantir le succès de ce projet stratégique. « Nous avons besoin du soutien des plus hautes autorités pour surmonter les obstacles logistiques et mobiliser les fonds nécessaires », a-t-il insisté. Selon lui, Bélinga est une opportunité unique pour le Gabon de s’affirmer comme un acteur majeur de l’industrie minière en Afrique centrale, mais cela nécessite un engagement politique fort et des efforts soutenus.