Sénégal : le FMI révèle une dissimulation de 7 milliards de dollars de dette sous Sall

Le Fonds monétaire international (FMI) a révélé ce mardi que le gouvernement sénégalais, sous la présidence de Macky Sall (2012-2024), a dissimulé 7 milliards de dollars de dettes publiques (4 300 milliards FCFA) lors d’un audit. Edward Gemayel, chef de la délégation du FMI, a expliqué sur Radio France internationale (RFI) que cette manipulation visait à envoyer un signal positif aux marchés financiers et à obtenir des conditions d’emprunt plus avantageuses.

Une première alerte avait été lancée en septembre 2024 par la Cour des comptes du Sénégal, qui avait identifié des écarts dans les chiffres officiels du déficit budgétaire de 2023, estimé non pas à 4,9% mais à 12,3%. Le FMI a depuis confirmé ces conclusions et mis en lumière une dissimulation systématique de dettes entre 2019 et 2024.

Face à ces révélations, le ministère de la Justice sénégalais a annoncé l’ouverture d’une enquête pour identifier et sanctionner les responsables. De son côté, le FMI a suspendu un programme de financement de 1,8 milliard de dollars et conditionne la reprise des aides à un audit complet des pratiques budgétaires du pays.