Axel Stophène Ibinga Ibinga, candidat à la présidentielle du 12 avril, porte un projet de rupture avec la gouvernance gabonaise telle qu’elle a été conduite depuis des décennies. Son programme, intitulé « La République au travail », propose une vision audacieuse, centrée sur la justice sociale, la valorisation des compétences locales et une refonte en profondeur de l’organisation de l’État. La rédaction d’Info241 vous livre les grandes lignes de son projet.

Ce programme se veut à la fois technique et politique, proposant un véritable changement de paradigme pour un pays qu’il décrit comme riche mais injustement appauvri. Pour Axel Ibinga, il ne s’agit plus de promettre, mais de reconstruire, en s’appuyant sur la rigueur, la proximité avec les populations, et la mise en valeur du travail comme fondement du progrès.

Une vision duale : participation politique et entrepreneuriat

Au cœur du projet de société d’Axel Ibinga se trouve une vision duale : occuper les espaces politiques pour refonder l’État par la base, tout en éveillant chez chaque citoyen la capacité d’être acteur de son propre destin. Cette vision participative appelle les Gabonais à s’impliquer dans tous les niveaux de gouvernance, dans un esprit d’intelligence collective.

Les grands axes de son projet de société pour le Gabon :

🧭 Domaines ✅ Objectifs et propositions clés 1. Gouvernance & État - Décentralisation des décisions

Dépolitisation de l’administration

Séparation des pouvoirs 2. État régalien - Renforcement de la justice, sécurité, diplomatie

Réforme du système judiciaire et carcéral 3. État providence - Accès universel à la santé, éducation, protection sociale

Revenu minimum garanti 4. État stratège & Souveraineté - Création de banques sectorielles (agriculture, habitat…)

Indépendance énergétique et alimentaire 5. Économie & Fiscalité - Fiscalité incitative

Réduction de l’impôt sur les sociétés

Appui aux PME & secteur informel 6. Agriculture & Environnement - 5 grandes zones agricoles

Interdiction progressive des importations de produits congelés 7. Éducation & Formation - Création d’une Université des Sciences de l’Éducation

Autonomie des universités 8. Santé & Protection sociale - Construction d’hôpitaux modernes

Réforme de la CNAMGS & CNSS

Recrutement massif de médecins 9. Culture, Sport & Jeunesse - Construction de maisons de culture, villages artistiques

Soutien aux jeunes entrepreneurs 10. Emploi & Artisanat - Structuration des métiers en corporations & fédérations

Simplification administrative 11. Transport & Infrastructures - Barrages hydroélectriques

Transport scolaire universel

Schéma directeur urbain 12. Diplomatie & Défense - Réforme de la diplomatie

Rééquilibrage des capacités militaires

Sécurité des frontières

En parallèle, le candidat fait la promotion d’un engagement entrepreneurial citoyen, où chaque Gabonais est appelé à devenir un moteur économique. Il ne s’agit plus de dépendre d’un État omniprésent, mais de favoriser l’initiative individuelle dans un cadre structuré et solidaire. Le travail devient ainsi un levier de dignité et de développement.

Croissance, création de richesse et emploi au cœur de l’action

Le programme s’articule autour de quatre priorités : stimuler la croissance, valoriser les filières stratégiques, générer des emplois, et créer de la richesse locale. Pour Axel Ibinga, le développement du Gabon passe par l’exploitation intelligente de ses ressources naturelles, avec un accent mis sur l’innovation et la transformation sur place.

La politique industrielle proposée veut s’appuyer sur les petites et moyennes industries, soutenues par une expertise nationale. L’objectif est clair : rompre avec le modèle rentier et importer massivement des produits finis, au profit d’un tissu productif local capable de répondre aux besoins du marché et de créer de l’emploi durable.

Une gouvernance de proximité et décentralisée

« La République au Travail » promeut une gouvernance fondée sur la proximité et la responsabilité. Le pouvoir ne doit plus être centralisé à Libreville : il doit être déconcentré vers les provinces, les départements, les cantons et même les quartiers. Les gouverneurs, préfets et chefs de villages doivent retrouver un rôle décisionnel effectif.

Cette décentralisation est couplée à la dépolitisation de l’administration, trop souvent perçue comme un instrument de clientélisme. Ibinga veut une fonction publique fondée sur la compétence, le respect des textes et des hiérarchies, et la reddition des comptes. L’idée est de reconstruire la confiance entre l’État et ses citoyens.

Trois visages de l’État : régalien, providence et stratège

Le programme distingue trois visages de l’État. L’État régalien veille à la sécurité, la justice et à la diplomatie. Le Gabon doit renforcer ses frontières, professionnaliser ses forces de défense, et redonner une place digne à ses diplomates. Il s’agit aussi d’assurer une justice équitable et proche des justiciables.

L’État providence, quant à lui, doit garantir l’accès universel à l’éducation, à la santé et à la protection sociale. Enfin, l’État stratège est l’investisseur public qui stimule les secteurs clés : agriculture, énergie, industrie, numérique… Il accompagne les transformations structurelles, en veillant à la cohérence entre développement économique et inclusion sociale.

Souveraineté alimentaire, énergétique et économique

Axel Ibinga veut rendre au Gabon sa souveraineté alimentaire. Aujourd’hui, 96 % des denrées sont importées. Il propose de créer de grandes zones agricoles régionales, d’octroyer des terres aux jeunes, et d’investir dans la transformation locale des produits (manioc, riz, bananes, etc.). À terme, certaines importations comme les produits congelés seraient interdites.

Sur le plan énergétique, le candidat mise sur un mix hydroélectrique, solaire et thermique pour couvrir 100 % des besoins nationaux à l’horizon 2028. La souveraineté économique, quant à elle, repose sur la maîtrise des ressources naturelles et la transformation industrielle locale, afin de réduire la dépendance aux devises étrangères.

Une refonte globale de l’éducation et de la formation

Le système éducatif est considéré comme la colonne vertébrale du développement national. Le programme prévoit un recrutement massif d’enseignants, la construction d’établissements, la rénovation des universités et la création d’une Université des Sciences de l’Éducation. L’objectif est de résorber les inégalités scolaires et d’adapter les formations au marché.

Parallèlement, la formation professionnelle sera restructurée avec des centres spécialisés dans chaque province, en lien avec les réalités locales. L’enseignement supérieur sera doté d’une autonomie de gestion, et la recherche scientifique verra ses moyens renforcés pour répondre aux défis du développement.

Un système de santé et de protection sociale plus humain

Face aux défaillances du système de santé, Axel Ibinga propose la construction d’hôpitaux modernes, la formation du personnel médical, et un plan d’équipement des établissements publics. Il souhaite renforcer les services de cancérologie, les centres de santé de proximité, et rétablir la confiance des usagers.

Concernant la protection sociale, il envisage un revenu minimum garanti pour les plus précaires et une réforme des retraites pour les travailleurs sans pension. Les services de la CNAMGS et de la CNSS seront audités, modernisés et adaptés pour garantir une prise en charge équitable et rapide des citoyens.

Fiscalité incitative et modernisation économique

La fiscalité gabonaise est aujourd’hui perçue comme un frein à l’initiative. Le candidat propose de la rendre plus incitative en réduisant progressivement l’impôt sur les sociétés à 30 %, en allégeant la charge fiscale sur les PME et en exonérant les bas salaires de l’impôt sur le revenu.

Il prévoit également la modernisation de l’administration fiscale, avec une plateforme numérique intégrée Douane-Impôts-Trésor, un audit des régimes d’exonération, et une lutte active contre la fraude et l’évasion fiscale. Le but est d’augmenter les recettes tout en stimulant l’économie.

Un modèle fondé sur les compétences locales

Le programme repose sur la structuration des métiers en corporations. Chaque secteur aura ses experts, reconnus par leurs pairs, responsables de la définition des normes et de la formation continue. Les fédérations d’entreprises, elles, seront chargées de la mise en œuvre des projets publics.

Ce modèle garantit la qualité des travaux, renforce la transparence, et réduit le gaspillage des fonds publics. Il s’agit d’un nouveau contrat de confiance entre l’État et les professionnels, dans une logique de performance et de résultats mesurables.

Justice, diplomatie, culture et jeunesse : des piliers renforcés

La justice sera réformée avec la création de nouveaux tribunaux, la réduction des détentions préventives abusives, et la modernisation des infrastructures judiciaires. Le système carcéral fera l’objet d’une refondation axée sur la réinsertion sociale.

Dans le domaine culturel et sportif, Axel Ibinga veut construire des maisons de culture, des complexes sportifs, et des villages artistiques dans chaque province. La jeunesse sera soutenue par un cadre légal pour l’entrepreneuriat, des incitations fiscales, et un réseau d’accompagnement à la création d’activités économiques.

Une invitation au renouveau collectif

Dans son message final, Axel Stophène Ibinga invite les Gabonais à prendre leur destin en main. Il appelle à voter pour une vision de l’État fondée sur la compétence, l’inclusion, le travail et le mérite. Pour lui, remettre le Gabon au travail, c’est réconcilier les citoyens avec leur pays et leur avenir.

Il se présente comme un homme libre, sans compromission, soucieux de rassembler toutes les compétences autour d’un projet collectif ambitieux. Le 12 avril, il ne s’agira pas seulement d’élire un président, mais de choisir un cap pour le Gabon, celui de la reconstruction, de la justice et de la souveraineté.