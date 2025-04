Le Gabon arrache 9 précieuses médailles au Championnat de judo du Sénégal

Le Gabon a réalisé ce samedi de belles performances en judo lors du Championnat national cadets et juniors du Sénégal 2025, en remportant 9 médailles, dont deux en or, trois en argent et quatre en bronze. Cet événement, organisé dans le cadre de la Convention de partenariat entre France Judo et la Fédération gabonaise de judo (FEGAJUDO), a vu la participation de 10 judokas gabonais, jeunes talents de 14 à 16 ans, qui se sont distingués sur le tatami sénégalais.

Dans la catégorie cadet, Haldrick Moussavou Moussadji a été le grand homme du tournoi. En décrochant la médaille d’or en -50 kg, il a non seulement offert au Gabon une première médaille précieuse, mais a également été désigné meilleur athlète cadet masculin du tournoi. En plus de lui, plusieurs autres judokas gabonais ont montré leurs compétences. Résultats des judokas gabonais au Championnat national de judo du Sénégal 2025 : Catégorie Nom Poids Résultat Cadets Moussavou Moussadji Haldrick -50 kg Médaille d’Or Ngooulou Alevina Charles -66 kg Médaille d’Argent Meye Sarah -52 kg Médaille d’Argent Leboulou Omanda Herwin -90 kg Médaille d’Argent Okome Meye Julia -63 kg Médaille de Bronze Eya Ella Beni Emmanuel -60 kg Médaille de Bronze Mezui Mbeng Simon Warren -50 kg Médaille de Bronze Juniors Koulomono Cassandra -70 kg Médaille d’Or Bella Bouanga -57 kg Médaille de Bronze Itanguino Kopedina Marc Aurel -60 kg 5ème place Parmi eux Sarah Meye et Charles Ngooulou Alevina ont pris respectivement l’argent en -52 kg et -66 kg, tandis qu’Herwin Leboulou Omanda a fait de même en -90 kg. Les judokas Julia Okome Meye, Beni Emmanuel Eya Ella et Simon Warren Mezui Mbeng ont également ajouté trois médailles de bronze à la récolte gabonaise dans les catégories -63 kg, -60 kg et -50 kg. Une autre vue des médaillés Chez les juniors, la star du jour a été Cassandra Koulomono, qui a remporté l’or en -70 kg. Bella Bouanga a ajouté une médaille de bronze en -57 kg, et Marc Aurel Itanguino Kopedina a obtenu la cinquième place en -60 kg. Ce dernier a néanmoins prouvé son potentiel et la détermination du judo gabonais pour l’avenir. La FEGAJUDO a exprimé sa reconnaissance envers France Judo, la Fédération sénégalaise de judo, ainsi qu’au ministère des Sports du Gabon pour leur soutien indéfectible dans le développement du judo au pays. Ces résultats sont le fruit d’un travail acharné et soulignent l’ascension du Gabon sur la scène du judo africain. Cet exploit marque une nouvelle étape dans l’histoire du judo gabonais et redonne un élan de fierté à ses pratiquants et supporters.