Présidentielle 2025 : La prestation de serment des représentants de l’ACER prévue fin mars

En vue de l’élection présidentielle du 12 avril prochain, l’Autorité de contrôle des élections et du référendum (ACER), dirigée par Wenceslas Mamboundou, franchit une nouvelle étape dans ses préparatifs. les 94 représentants désignés mercredi, prêteront serment ce 28 mars à 9h30 devant les tribunaux administratifs compétents à travers le pays.

Selon un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, cette prestation de serment sera suivie d’une formation électorale, prévue les 29 et 30 mars à 8h00 dans les salles de réunion des gouvernorats provinciaux. Objectif : permettre aux représentants de maîtriser leurs missions dans le cadre de ce scrutin à forts enjeux.

Par ailleurs, l’ACER annonce un séminaire de formation des formateurs électoraux les 22 et 23 mars au siège de l’institution à Batterie IV, au sein du Ministère de la Réforme des Institutions. Avec ces différentes sessions de formation et d’assermentation, l’ACER entend renforcer l’organisation du processus électoral et garantir le bon déroulement de l’échéance présidentielle à venir.