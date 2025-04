Soudan : l’armée annonce la reprise totale de la capitale Khartoum aux paramilitaires

L’armée soudanaise a affirmé vendredi avoir repris le contrôle total de Khartoum après des mois de combats acharnés contre les Forces de soutien rapide (RSF). Selon le porte-parole militaire Nabil Abdullah, les derniers bastions des combattants du RSF ont été « nettoyés de force », marquant une avancée majeure pour le général Abdel Fattah al-Burhan, qui a proclamé la capitale « libérée » depuis le palais présidentiel récemment reconquis.

Malgré cette victoire, des sources militaires rapportent que certains combattants du RSF sont encore retranchés dans des bâtiments résidentiels de la capitale, incapables de fuir de peur d’être capturés. De son côté, le RSF refuse de céder, affirmant s’être simplement repositionné et promettant des « défaites écrasantes » à l’armée sur tous les fronts.

Dans un tournant potentiellement explosif, le RSF a annoncé une alliance militaire avec un groupe rebelle du Sud-Kordofan et du Nil Bleu, intensifiant ainsi le conflit. Tandis que l’armée célèbre son avancée, la guerre qui a déjà déplacé plus de 12 millions de personnes et plongé le pays dans une crise humanitaire sans précédent semble loin d’être terminée.