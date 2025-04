Gamba : Les habitants privés d’eau et d’électricité depuis une semaine, la SEEG piétine

À Gamba, chef-lieu du département de Ndougou (Ogooué-Maritime, ouest du Gabon), le quotidien des habitants est devenu un calvaire. Depuis sept jours, la ville est plongée dans le noir et privée d’eau potable. En cause, une défaillance technique du système de gestion de la SEEG, confirmée par la cheffe d’agence locale, Carole Mboumba Kassa. Malgré l’arrivée de techniciens et l’intervention d’un groupe électrogène d’appoint, la situation reste inchangée.

Les efforts déployés pour pallier la crise se heurtent à des échecs successifs. Le groupe électrogène d’Asala mobilisé sur place n’alimente que partiellement les forages, laissant de nombreux foyers sans accès régulier à l’eau potable. Le réseau électrique, lui, fonctionne au ralenti avec une puissance limitée à 500 W. Face à l’impuissance des équipes techniques, la frustration monte dans la ville.

Alors que les services administratifs et l’hôpital tournent au ralenti, la population ne cache plus son exaspération. L’absence de communication claire sur la durée de cette panne accentue le malaise. La SEEG assure que ses équipes restent mobilisées, mais sur le terrain, les habitants attendent toujours une solution durable.