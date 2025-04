Samedi soir, la scène politique gabonaise a encore offert un spectacle à mi-chemin entre le débat démocratique et le théâtre d’improvisation. Thierry Yvon N’Goma, candidat à l’élection présidentielle, était l’invité de l’émission « Un candidat, un projet ». Mais si son passage était attendu, c’est surtout la prestation des journalistes, et particulièrement d’Armstrong Agaya, qui a déclenché un feu nourri de réactions sur les réseaux sociaux.

Agaya au cœur de la tempête : zèle ou zapping journalistique ?

Le nom d’ Armstrong Agaya est revenu comme un leitmotiv dans les commentaires. Certains internautes l’accusent de « saboter » l’échange en coupant sans cesse la parole au candidat, d’être « agressif », « brouillon », voire « ridicule ». Pour @kathleenondo4741, les journalistes sur le plateau ont brillé par leur amateurisme : « Des journalistes qui ne savent pas poser de questions, qui interrompent systématiquement… »

L’émission de samedi soir

Même son de cloche chez @mitchcooperngoma qui va plus loin : « Les questions qu’il pose ne servent à rien pour le peuple. Nous ne sommes pas dans les débats des bars. » Le coup est dur, mais partagé par beaucoup.

D’autres comme @virtuozac5266 dénoncent une cacophonie générale : « Aucune coordination entre les journalistes, Agaya n’a rien à faire là. » Tandis que @maspyne7560 guette le traitement réservé aux autres candidats : « On attend de voir ce zèle face à TOUS les autres candidats. »

Soutiens et fans d’un style incisif

Mais Agaya n’est pas sans défenseurs. Une partie du public loue son style direct, ses questions percutantes, et même son rôle de trublion indispensable à la sincérité du débat. @woldwidevideos5671 assume : « MR AGAYA est trop fort 😹😹 il fait exprès d’enquiquiner les candidats. » Tandis que @sma-pofficiel4627 félicite : « Super pour vos questions. Leurs réponses en disent beaucoup. »

Agaya polarise, mais il fait parler – mission accomplie ?

Et Thierry N’Goma dans tout ça ?

Le candidat lui-même n’a pas échappé aux critiques. Si certains saluent son nationalisme affiché (@DimitriANOUMBAMAYOMBO) ou ses propositions audacieuses sur les accords coloniaux, d’autres dénoncent une absence d’éloquence , des propos « contradictoires » (@cellaella8985) et un manque de clarté. Pour @boite2lait : « Le discours est bon, mais la forme reste à peaufiner. »

Un autre sujet d’étonnement : son âge . La révélation de ses 46 ans a fait l’effet d’un coup de tonnerre. @LuciaMorganeMambo-u1k s’étonne : « 46 ans et trop vieux comme ça ? Plus vieux même qu’Oligui ! » Plusieurs internautes partagent leur surprise, visiblement déconnectés de la réalité du calendrier.

Un débat sur le fond… mais surtout sur la forme

Entre les échanges tendus, les punchlines virales, les commentaires moqueurs et les envolées patriotiques, une chose est certaine : cette émission n’a laissé personne indifférent. Et derrière les critiques superficielles se glissent parfois des questions fondamentales : Quel type de journaliste pour porter le débat public ? Quelle exigence pour les prétendants à la magistrature suprême ? Comment faire coexister le spectacle et la démocratie ?

À l’image de @gildasdjabokoumangoye5718, certains s’interrogent : « Est-ce que nous, Gabonais, nous rêvons d’un Gabon pour les Gabonais ? Libre, fier et digne ? » Une phrase qui résume peut-être le véritable enjeu derrière le vacarme numérique.