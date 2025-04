Afrique du Sud vs USA : Pretoria dépêche une délégation à Washington pour apaiser les tensions

Une délégation sud-africaine, menée par Zane Dangor, directeur général du ministère des Affaires étrangères, a récemment rencontré des hauts responsables de la Maison Blanche pour clarifier la position du gouvernement sur la politique raciale et la loi sur l’expropriation des terres sans compensation. Cette mission, qui s’inscrit dans la continuité des discussions engagées à l’ONU à New York, visait à dissiper les malentendus et à renforcer le dialogue entre Pretoria et Washington.

Ces rencontres interviennent dans un contexte diplomatique tendu, marqué par la décision de Donald Trump, le 7 février dernier, de mettre fin à l’aide américaine à l’Afrique du Sud. L’ancien président justifie cette mesure par ce qu’il considère comme une discrimination contre les fermiers blancs et une prise de position hostile de Pretoria, notamment après sa plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice. En réponse, le président Cyril Ramaphosa a annoncé l’envoi de délégations dans plusieurs pays, y compris les États-Unis, pour défendre la politique sud-africaine.

Malgré ces tensions, Pretoria qualifie les discussions de « chaleureuses » et espère poursuivre les échanges à divers niveaux. Cependant, la récente déclaration du secrétaire d’État américain, Marco Rubio, déclarant l’ambassadeur sud-africain Ibrahim Rasul persona non grata, témoigne d’un durcissement des relations bilatérales. Reste à savoir si cette mission diplomatique suffira à atténuer les crispations entre les deux nations.