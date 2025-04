Niger : 44 civils tués dans une attaque terroriste dans le sud-ouest

Au moins 44 civils ont été tués hier à la suite d’une attaque d’un groupe armé contre le village de Fonbita, situé dans la commune rurale de Kokorou, au sud-ouest du Niger. « Ce vendredi 21 mars le village de Fonbita, dans la commune rurale de Kokorou, a fait l’objet d’une attaque barbare par les terroristes de l’EIS [État islamique au Sahara] », a fait savoir le ministère de l’Intérieur dans un communiqué sur la chaîne Télé Sahel.

Les assaillants ont encerclé la mosquée locale, après quoi ils ont commis un massacre, a précisé l’Agence France-Presse (AFP). En se retirant, ils ont incendié le marché et des maisons résidentielles.

Selon des données préliminaires, 44 personnes ont été tuées et 13 autres blessées. Un deuil national de trois jours a été décrété en mémoire des victimes. Les autorités ont déjà promis de retrouver et de traduire en justice non seulement les auteurs du crime, mais aussi leurs complices.