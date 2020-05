Le bilan de l’épidémie de coronavirus au Gabon au 8 mai : 116 nouveaux cas enregistrés en 24h (93 à Libreville,10 à Franceville, 8 à Bifoun, 3 à Lambaréné et 2 à Bitam), aucun nouveau décès et aucune nouvelle guérison. Ce qui porte le bilan à 620 cas confirmés, 8 décès et 110 guérisons. A ce jour, il y a eu 4 598 tests effectués dans le pays.

Nous y reviendrons