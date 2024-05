CEP 2024 : les élèves gabonais et leurs parents fixés sur les résultats ce vendredi

Les résultats du Certificat d’Études Primaires (CEP) seront publiés ce vendredi 24 mai 2024 sur les plateformes « KEWA » et « X-GEST ». C’est ce qu’a confirmé ce jeudi les autorités du ministère de l’éducation en charge de l’organisation de ce tout premier examen scolaire. Les résultats seront disponibles à partir de 15 heures via ses plateformes numériques.

Depuis plus de deux ans, ces plateformes sont utilisées pour la publication des résultats des examens et concours, permettant ainsi aux parents et élèves de consulter les délibérations depuis leurs domiciles. Cette initiative vise à faciliter l’accès à l’information et à réduire les déplacements inutiles.

Pour la session 2024, 49 726 candidats étaient en lice la semaine dernière pour l’obtention de ce diplôme, le tout premier du monde scolaire gabonais. L’attente est donc grande pour ces milliers d’élèves et leurs familles qui espèrent de bons résultats et envisagent déjà les prochaines étapes de leur formation.