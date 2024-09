Port-Gentil : 800 kits scolaires distribués gracieusement aux élèves des 4 arrondissements

Ce samedi 14 septembre, 800 kits scolaires ont été distribués aux élèves, de la maternelle à la terminale, à la place de la Concorde dans le 3e arrondissement de Port-Gentil. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la 3e édition de l’opération « Un kit scolaire égale un avenir », lancée par l’ONG Aurore. Ces kits, destinés à offrir un soutien en matériel didactique, visent à permettre aux élèves de commencer l’année scolaire dans de bonnes conditions. Les bénéficiaires sont issus des quatre arrondissements de la capitale économique gabonaise.

La présidente de l’ONG Aurore, Ida Flore Maroundou, a exprimé sa volonté d’accompagner les parents en cette période cruciale de la rentrée scolaire. « Cela symbolise bien plus qu’un simple geste de solidarité. C’est un engagement et une promesse d’offrir à nos jeunes les moyens de se construire un avenir meilleur », a-t-elle déclaré. Ce soutien s’inscrit dans le programme annuel de l’association, conçu pour lutter contre l’échec scolaire en fournissant les outils nécessaires aux élèves, enseignants et encadreurs pédagogiques.

Photo de famille de cette opération

Lors de la cérémonie, Mme Maroundou a tenu à remercier le parrain de l’événement, le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette, dont l’engagement a permis d’étendre l’initiative. « Grâce à votre soutien, nous pouvons toucher plus de personnes et offrir de nouvelles opportunités à ceux qui en ont le plus besoin », a-t-elle souligné. Elle a également rappelé la mission de l’ONG Aurore, qui est de lutter contre l’abandon scolaire et de soutenir la jeunesse vers un avenir prometteur.

L’objectif de la distribution des kits est de créer un environnement d’apprentissage équitable pour tous les enfants du pays et d’améliorer leurs résultats scolaires. « Un simple kit scolaire peut sembler anodin pour certains, mais pour beaucoup d’enfants, il représente un tremplin vers la réussite, la dignité et l’espoir », a insisté la présidente. Ce geste vise à donner aux élèves les ressources nécessaires pour aborder la rentrée avec plus de sérénité.

Une autre vue de l’opération

Les parents présents ont exprimé leur gratitude envers l’ONG et ses partenaires pour leur engagement constant. « J’ai reçu des kits pour deux enfants. Je remercie sincèrement tous les membres de l’ONG et le parrain. Cela peut sembler peu, mais c’est essentiel », a déclaré Cinthia Nzengué, une mère bénéficiaire. L’initiative, rendue possible grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles, a permis à de nombreux enfants de commencer l’année scolaire avec des cartables pleins, prêts à se concentrer sur leurs études.