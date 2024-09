« Nous demandons à l’État gabonais d’arrêter de clochardiser l’enseignant », prévient le Gralsens !

Alors que la rentrée scolaire 2024-2025 bat son plein le président du Groupe de réflexion et d’action des leaders et syndicats soudés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur (Gralsens), Josias Abegine Bibang, a profité d’un entretien ce mardi avec L’Union pour exprimer ses inquiétudes. Bien qu’il se félicite du respect des dates pour les rentrées administratives et des classes, il déplore certains dysfonctionnements persistants au sein de l’administration. Abegine Bibang a notamment regretté l’absence de suivi des accords conclus entre le ministère de tutelle et les partenaires sociaux, compromettant ainsi la sérénité de cette rentrée.

Le président du Gralsens a mis en lumière des problèmes récurrents, parmi lesquels le non-respect des engagements concernant la tenue des commissions nationales et provinciales de mutations des enseignants. Ces dernières, censées se tenir à la suite des concours internes ENI-ENS-Enset, auraient dû précéder la publication des agents admis en stage sur titre. « Nous attendons toujours », a-t-il souligné, inquiet des répercussions sur l’organisation du corps enseignant. Le président du Gralsens lors d’une précédente sortie Par ailleurs, Josias Abegine Bibang a fermement rappelé les revendications des enseignants, en particulier la régularisation des situations administratives, le paiement des rappels de soldes et la mise en œuvre effective de la prime du corps enseignant. D’autres points, tels que l’attribution de logements pour chaque enseignant et la sécurisation des établissements scolaires, demeurent sans réponse, selon lui, malgré des demandes répétées des syndicats. Il insiste sur la nécessité d’une action rapide et concrète. Le leader syndical a également dénoncé l’arrêt des recrutements d’enseignants, une décision qu’il juge inopportune face aux besoins croissants du système éducatif gabonais. Bibang a réclamé la prise en compte des cahiers de charges des différentes entités syndicales et a souligné l’urgence de remédier aux problèmes avant qu’ils n’affectent la qualité de l’éducation dispensée dans le pays. Pour lui, il est impératif d’agir dès maintenant pour éviter un impact négatif sur l’année scolaire. Enfin, le président du Gralsens a exprimé sa crainte que les revendications des partenaires sociaux ne soient continuellement ignorées ou manipulées à des fins politiques. « Nous demandons à l’État d’arrêter de clochardiser l’enseignant », a-t-il insisté, exhortant les autorités à prendre en compte les préoccupations de manière concrète. Selon lui, la rentrée ne pourra être pleinement réussie que si les attentes légitimes des enseignants trouvent une réponse adéquate.