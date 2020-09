Baccalauréat gabonais : fin des épreuves orales du second tour ce mercredi

Après l’annonce des résultats du premier tour du baccalauréat gabonais session 2020 vendredi dernier, les candidats admissibles ont planché depuis dimanche sur les épreuves orales du second tour. Celles-ci s’achèvent ce mercredi sur l’ensemble du territoire national.

Selon les données officielles, ils sont 10 821 candidats (43,89%) dans l’enseignement général et 1 800 (39,28%) dans les séries technologiques et professionnelles à passer ce second tour soit 12 621 candidats sur un total de 29 705 impétrants de cette année.

Au premier tour, seuls 6 389 (25,89%) candidats de l’enseignement général et 689 (14,16%) autres des filières techniques et professionnelles avaient été déclarés admis d’office à cet examen de fin d’année.