Ali Bongo présidera un conseil des ministres virtuel ce vendredi par visioconférence

Crise de coronavirus oblige, Ali Bongo présidera par visioconférence un nouveau conseil des ministres ce vendredi matin. C’est ce qu’indique un communiqué de la Présidence gabonaise parvenu à la rédaction d’Info241.

Ce vendredi 8 mai 2020 à partir de 11h, le Président de la République, S.E. Ali Bongo Ondimba présidera le conseil des Ministres pic.twitter.com/DnhKkgNqN3 — République Gabonaise (@PresidenceGA) May 7, 2020

Le tweet présidentiel annonçant cette rencontre virtuelle du gouvernement gabonais

Ce conseil des ministres sera le 3e du genre que présidera Ali Bongo. Un Ali Bongo qui préside désormais le pays derrière un ordinateur dans son bureau confiné au palais présidentiel. Ce rendez-vous gouvernemental virtuel débutera à 11h. Il devra se pencher sur la situation de l’épidémie mais surtout donner une réponse définitive au rapatriement des Gabonais bloqués à l’étranger.

Des Gabonais qui continuent de crier leur désarroi devant les promesses gouvernementales qui sont restées lettres mortes depuis le mois d’avril à leur sujet. De même qu’il devra se pencher sur l’inquiétante hausse de l’épidémie dans le pays et y trouver des solutions concrètes et non des nouvelles déclarations d’intention.