UEFA : le footballeur français Karim Benzema désigné meilleur joueur de l’année

L’international français Karim Benzema a été désigné joueur de l’année par l’UEFA, au terme du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions à Istanbul. À 34 ans, c’est la première fois qu’il remporte ce trophée. À moins de deux mois du Ballon d’or pour lequel il est évidemment grand favori, l’attaquant madrilène a remporté cette année avec son club, le championnat d’Espagne et la Ligue des Champions.

Karim Benzema continue ainsi d’inscrire son nom dans la légende du football, et agrandit un peu plus son palmarès déjà très riche. Le but de la tête de KB9 au cours du match aller contre Chelsea a, par ailleurs, été élu meilleur but de la Ligue des Champions 2021-22.

Karim Benzema est désormais plus attendu que jamais par les supporters français pour la prochaine coupe du monde qui se tiendra au Qatar entre novembre et décembre.