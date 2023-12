U15 : le tournoi de football de l’Uniffac de Sao Tomé-et-Principe reporté sine die

Initialement prévu du 11 au 17 décembre 2023 à Sao Tomé-et-Principe, le tournoi U15 de football de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (Uniffac) a été reporté sine die. La Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a récemment reçu une correspondance de l’Uniffac, l’informant du report à une date ultérieure du tournoi scolaire U15.

Ce alors que plusieurs jeunes de la sélection scolaire gabonaise étaient déjà en ordre de bataille dans la capitale gabonaise. Rappelons que ce tournoi revêt une importance particulière en tant que compétition qualificative pour le Championnat d’Afrique scolaire de la catégorie U15. Ce dernier est organisé par la Confédération africaine de football (Caf) et programmé pour avril 2024 au Zimbabwe.

Dans sa correspondance, l’Uniffac n’a toutefois pas fourni d’indications sur les nouvelles dates de ce tournoi. Le courrier de l’Uniffac ne donne pas non plus de motifs clairs concernant ce report, se contentant d’évoquer des « raisons techniques ». La Fégafoot demeure en attente de plus d’informations sur la reprogrammation de cet événement sportif essentiel pour les jeunes talents du football de la région.