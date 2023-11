Transition : le futur Dialogue national inclusif du Gabon sera présidé par l’archevêque de Libreville

C’est l’une des annonces faites hier par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Pour la première fois dans l’histoire des conclaves politiques du Gabon, le Dialogue national inclusif crucial de la renaissance politique du Gabon, sera présidé l’année prochaine par un religieux en la personne de l’archevêque métropolitain de Libreville : Mgr Jean-Patrick Iba-Ba. Une preuve d’impartialité clairement affichée par les militaires du CTRI qui ont déposé Ali Bongo en août dernier.

Le Dialogue national inclusif que connaitra le Gabon en avril prochain promet d’être historique à plus d’un titre. Pour la première fois de son histoire, cette messe où se dessinera le nouveau Gabon de l’après Bongo sera confiée à Mgr Jean-Patrick Iba-Ba. C’est à lui qu’il reviendra de diriger cette grande messe politique qui devrait permettre au Gabon institutionnel de renaitre de ses cendres après 56 ans de règne de la famille Bongo.

Le choix de Mgr Jean-Patrick Iba-Ba pour arbitrer ces futures joutes entre acteurs politiques de tout bord, est un véritable signe de la sincérité de ces travaux trop longtemps au services des intérêts partisans des parties en présence. C’est d’ailleurs pour ce seul objet que le régime déchu s’arrogeait systématiquement à en garder la présidence pour mieux orienter les débats. Un choix que n’a pas fait le CTRI et son président Brice Oligui Nguema qui ont choisi de s’effacer et de confier ses assises aux hommes de Dieu.

Une perspective qui augure de lendemains réellement meilleurs pour le Gabon et ses futurs institutions républicaines. Ce, quand on connait l’incorruptibilité de Mgr Jean-Patrick Iba-Ba et son sens pour un Gabon pour tous aux mains de l’impartialité et de la sagesse qui a manqué à tout ces conclave depuis plus d’un demi-siècle. Un signe avant-coureur que ces assises capitales pour l’avenir du pays seront un véritable tournant pour qu’enfin sonne notre essor vers la félicité.