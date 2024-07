Reprise du National Foot : les autorités gabonaises se veulent rassurantes pour septembre prochain

Le championnat national de football professionnel au Gabon, baptisé « National Foot », s’apprête à renaître de ses cendres après deux saisons blanches. Sous l’impulsion du Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, une séance de travail décisive a été tenue ce mardi à la primature pour aborder les modalités de relance des premières et deuxièmes divisions. Accompagné du ministre des Sports et des principaux acteurs du football gabonais, cette rencontre s’est voulue optimiste pour le sport roi au Gabon.

Attendu initialement pour la fin du mois de mars, le National Foot a désormais une horizon de démarrage fixée pour la fin du troisième trimestre de cette année. « Nous avons trouvé des mécanismes de financement pour le championnat et je puis déjà vous rassurer que le championnat va démarrer bel et bien en septembre puisque nous avons sécurisé déjà les fonds. Les fonds sont là et je prends l’engagement solennel de le dire ici », a déclaré le ministre des Sports, André Jacques Augand.

Une autre vue de cette séance de travail à la primature le 16 juillet

Cette annonce est accueillie avec enthousiasme par la communauté footballistique, qui voit enfin une lumière au bout du tunnel. Le mécanisme en question repose désormais sur un nouveau modèle de financement basé sur la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Espérons que cette fois soit la bonne pour les nombreux amateurs du football et surtout les footballeurs locaux qui se voient ainsi privés de leurs chances de rejoindre la sélection nationale de football car privés de championnat où exprimer leur talent et susciter l’attention du coach des Panthères du Gabon.

Cependant, la question des dettes accumulées par les clubs reste un défi de taille. Confrontés à des difficultés financières, les clubs ont exprimé la nécessité d’une compensation financière pour les dépenses déjà engagées malgré l’absence de championnat. « Nous venons encore de constater que plus les années passent, plus les dettes s’accumulent. Il fallait discuter et poser le problème au Premier ministre, qui a répondu favorablement, nous donnant des démarches à suivre », a expliqué le président de la Ligue nationale de Football (Linaf), Brice Mbika Ndjambou.

Le lancement imminent des activités sportives de la Ligue nationale de football professionnelle sera une bouffée d’air frais pour les clubs de première et deuxième division. Ces équipes, qui avaient dû se contenter de l’inactivité, vont enfin pouvoir renouer avec les stades et offrir aux jeunes talents une opportunité de briller. Pour de nombreux jeunes joueurs, c’est une chance de se faire remarquer et d’intégrer l’équipe nationale de football A, voire de découvrir d’autres championnats internationaux.