Réforme éducative : Le Gabon expérimente cette année l’Approche par compétences au secondaire

À partir de cette année scolaire 2024-2025, le Gabon introduit l’Approche par compétences (APC) dans les établissements d’enseignement secondaire. Cette expérimentation concernera spécifiquement les classes de 6e et 5e, selon la circulaire n°003/MENFPFC du 7 octobre du ministère de l’Éducation nationale. Cette réforme vise à améliorer la qualité de l’enseignement en mettant l’accent sur le développement des compétences des élèves, plutôt que sur l’accumulation de connaissances théoriques.

Le premier changement concerne l’organisation du calendrier scolaire des classes concernées. Celui-ci sera structuré en trois trimestres de dix à douze semaines chacun. Chaque trimestre sera divisé en deux paliers de cinq semaines. Les quatre premières semaines de chaque palier seront consacrées à l’apprentissage, tandis que la cinquième sera dédiée à une évaluation appelée « semaine d’intégration », destinée à mesurer les compétences acquises par les élèves durant le palier. Les inspecteurs et conseillers pédagogiques fourniront aux établissements des situations d’intégration et des grilles d’évaluation pour faciliter ce processus.

Volume horaire et des coefficients pour les matières enseignées dans les classes de 6ème et 5ème, conformément aux indications de la circulaire :

Discipline Volume horaire (6ème) Coefficient (6ème) Volume horaire (5ème) Coefficient (5ème) Mathématiques 4 heures 1 4 heures 1 Technologie 1 heure 1 1 heure 1 NTIC (Nouvelles Technologies) 1 heure 1 1 heure 1 Physique-Chimie 2 heures 1 2 heures 1 Sciences de la Vie et de la Terre 3 heures 1 3 heures 1 Français 4 heures 1 4 heures 1 Langue Vivante 1 (Anglais) 2 heures 1 2 heures 1 Langue Vivante 2 (Espagnol/Options) 2 heures 1 2 heures 1 Histoire-Géographie 2 heures 1 2 heures 1 Éducation à la Citoyenneté 1 heure 1 1 heure 1 Éducation Physique et Sportive 2 heures 1 2 heures 1 Éducation Musicale (Option) 2 heures 1 2 heures 1

Le second changement majeur touche à la pondération des matières. Désormais, un coefficient unique de 1 sera appliqué à toutes les disciplines pour les classes de 6e et 5e, alors que les autres niveaux conserveront les coefficients en vigueur. Les volumes horaires par discipline sont également précisés : par exemple, les mathématiques et le français auront chacun 4 heures par semaine, avec un coefficient de 1.

Les moyennes trimestrielles et annuelles seront calculées en utilisant un coefficient de pondération de 1 pour chaque trimestre. La moyenne trimestrielle sera la somme des notes obtenues dans les matières évaluées, divisée par le nombre total de matières. La moyenne annuelle sera calculée en divisant la somme des moyennes trimestrielles par le nombre de trimestres. Un nouveau modèle de bulletin de notes sera mis en place pour mieux refléter les performances des élèves et faciliter leur orientation à la fin du collège. Ce bulletin tiendra compte des moyennes trimestrielles et des niveaux de maîtrise des compétences.

La mise en œuvre de l’APC au Gabon marque un changement significatif dans le système éducatif. Elle vise à mieux préparer les élèves en se concentrant sur le développement de compétences pratiques et applicables. Les élèves de 6e et 5e seront les premiers à bénéficier de cette nouvelle approche, avec des évaluations régulières et un suivi plus personnalisé de leurs progrès.