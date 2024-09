Referendum : Pour avoir appelé à voter non, le PDG se désolidarise de son ancien porte-parole

Décidément, le Parti Démocratique Gabonais (PDG, renversé le 30 août 2023) est à fleur de peau avec tout ce qui touche à son tombeur, le général Oligui Nguema. Alors que depuis des mois, son ex-porte-parole Stéphane Germain Iloko Boussengui multiplie les sorties acerbes contre les autorités militaires qui ont mis fin au règne de l’ancien parti unique, le PDG a vertement réagi à son appel à voter non au futur référendum constitutionnel qui devrait sceller le renouveau du pays.

Stéphane Germain Iloko Boussengui nagerait-il à contre-courant de ses pairs de l’ancien parti au pouvoir au Gabon, qui tentent tant que mal de survivre à la chute d’Ali Bongo ? Alors que plusieurs cadres du parti montrent patte blanche au CTRI et à son patron, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, l’ancien cadre multiplie, lui, les attaques. Des critiques du CTRI qui ont atteint leur paroxysme hier avec son appel catégorique à voter non au projet de Constitution actuellement sur la table des parlementaires, à travers une affiche à l’effigie du parti.

Une démarche "personnelle" et celle du parti

La réaction de la direction actuelle du parti ne s’est pas fait attendre. Ce même mardi 17 septembre, la secrétaire générale Angélique Ngoma lui a adressé une cinglante « mise en garde » après l’apparition de son « affiche publicitaire » opposée au projet de réforme constitutionnelle. Pour le parti, ce dissident entretient volontairement « la confusion » et cherche « à abuser en faisant croire qu’il est mandaté par un parti au nom duquel il ne peut nullement intervenir », clarifie le communiqué du PDG.

L’affiche publié ce 17 septembre qui a mis le feu aux poudres

Le PDG se désolidarise totalement de la démarche de cet ancien conseiller d’Ali Bongo, déchu à la fois de la tête du pays et du parti. « La démarche de Monsieur Iloko Boussengui Stéphane Germain est strictement personnelle et n’engage que lui-même », tente de désamorcer Angélique Ngoma pour rester dans les bonnes grâces des nouvelles autorités. Elle souligne également une « fuite en avant prouvant à suffisance, et une fois de trop, les dérives d’un homme en recherche effrénée de visibilité ».

Promesses de sanctions contre le dissident

Le PDG indique même que l’indélicat est coutumier des faits similaires. Germain Iloko userait ainsi à nouveau de « méthodes peu recommandables et maintes fois décriées » qui ont « donné lieu, en leur temps, à la saisine des instances disciplinaires du PDG ». C’est d’ailleurs vers elles que le directoire promet de se tourner pour sévir contre son attitude cavalière. « En raison de ce comportement récidiviste, le Parti Démocratique Gabonais adresse, par ce communiqué, une mise en garde à l’intéressé », conclut le communiqué de mise en garde.

Le communiqué de mise en garde du PDG

L’ex-parti présidentiel, qui s’est rapproché du président de la transition, a dit en définitive se réserver le droit de "saisir en temps opportun les instances du parti afin de prendre les mesures idoines" contre ce dissident de la ligne actuelle. Laquelle consiste en un pacte de non-agression tacite contre les tombeurs de l’ancien régime au pouvoir. Nul doute que l’ancien porte-parole joue gros pour son avenir au sein de cette formation qui tire individuellement le diable par la queue pour rester en vie à l’ère de la transition.