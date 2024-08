Qui sont les 4 dévoués médecins gabonais qui ont jugé Ali Bongo apte à la présidentielle d’août 2023 ?

Le coup de libération du 30 août 2023 a confirmé les nombreux doutes qui planaient sur la santé d’Ali Bongo et surtout sur son aptitude à la fonction présidentielle. Mais contre toute attente, la commission médicale mise en place par arrêté du ministère de l’Intérieur, Lambert Noêl Matha, avait validé le précieux sésame de l’énième candidature d’Ali Bongo, rongé par la maladie. Qui sont alors ces illustres médecins qui ont trahi leur profession pour valider cette forfaiture qui couvait au sommet de l’État gabonais ?

À l’heure de la restauration de la dignité professionnelle des médecins gabonais, nous n’irons pas par quatre chemins. Les experts médicaux qui ont mis en jeu le sérieux de leur certification de médecins, gagnée après huit ans d’études en médecine et des années en tant que professionnels de soins, sont le Pr Lucien Mwanyombet Ompounga, président de ladite commission, et ses trois complices-membres, le Dr Eric Baye, le Dr Jean Emmanuel Ecke Nzengue, et le Dr Jean Massande.

Des médecins en trompe-œil

Si le dernier cité était lui-même candidat du Parti Démocratique Gabonais au pouvoir aux élections couplées du 26 août, cela ne l’a pas empêché d’exercer dans cette commission sensible. Ces quatre docteurs en médecine ont en effet, le 9 juillet 2023, pris le temps d’examiner le candidat Ali Bongo et se sont prononcés pour sa « bonne santé » et ses aptitudes médicales à occuper le fauteuil présidentiel, où l’on sait aujourd’hui qu’il n’en était plus capable en raison des lourdes séquelles laissées par son AVC survenu en 2018 en Arabie Saoudite.

Ali Bongo posant avec les 4 médecins triés sur le volet par son régime

Comment comprendre l’attitude peu déontologique de ces quatre médecins qui ont préféré tronquer leur diplôme pour avaliser le malheur de leur propre pays, qui se jouait devant leurs yeux ? Les docteurs Lucien Mwanyombet Ompounga, Dr Eric Baye, Dr Jean Emmanuel Ecke Nzengue et Dr Jean Massande sont-ils toujours aptes à exercer leurs fonctions ? Peut-on être médecin, trahir sa fonction et son pays, et continuer à pavoiser dans les cabinets et autres structures médicales toute honte bue ? Que fait alors l’Ordre des médecins ? Quid des sanctions pour trahison ?

Des sanctions attendues depuis un an

Autant de questions qui méritent d’être posées devant la gravité des faits soulevés et des auteurs présumés, qui ont même posé avec le candidat Ali Bongo pour peser là encore de tout leur poids médical, des examens censés avoir été pratiqués sur lui. À moins bien sûr que toutes les allégations portées contre la mauvaise santé d’Ali Bongo n’aient été jusque-là que des chimères, arguments souvent avancés par ses avocats. Qui pour répondre et trancher cet état de fait, qui jette le trouble et le discrédit sur la fonction de médecin au Gabon ?

Les 4 médecins dévoués

Des professionnels de la santé qui ne seraient finalement que de simples mercenaires à la solde des puissants, très loin de leur serment d’Hippocrate, sans cesse galvaudé par une élite médicale corrompue qui oublie le sens de ses responsabilités professionnelles devant la vue d’espèces sonnantes et trébuchantes. Une corruption généralisée du pays qui a été trop longtemps la marque de fabrique de la gouvernance du régime déchu d’Ali Bongo. Jusqu’à quand ?