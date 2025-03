Présidentielle 2025 : Les 8 attentes de la jeunesse de l’UN au candidat Oligui Nguema pour un Gabon rénové

À quelques semaines du scrutin présidentiel prévu pour le 12 avril 2025, la jeunesse de l’Union Nationale (UN) a dévoilé, à l’occasion du 3ᵉ Congrès extraordinaire du parti tenu à Akanda le 15 mars, une série de huit recommandations adressées au général-candidat Brice Clotaire Oligui Nguema

Ce soutien, annoncé par le porte-parole de la jeunesse Franck Alexandre Mouely Koumba, n’est pas un blanc-seing, mais repose sur des engagements fermes que le candidat devra prendre envers la jeunesse gabonaise. Fait notable : la moitié de ces recommandations – précisément les quatre premières – sont directement tirées du projet de société de Paulette Missambo, présidente de l’UN et ancienne candidate à la présidentielle du 26 août 2023, avant qu’Alternance 2023 ne désigne le professeur Albert Ondo Ossa comme candidat consensuel de l’opposition face à Ali Bongo.

Des avancées rendues possibles par la transition

Dans son allocution, Franck Alexandre Mouely Koumba a expliqué que ce soutien est motivé par des avancées majeures sous la Transition, notamment la fin d’un régime jugé oppressif et la rupture avec une succession dynastique. « Nous remercions le CTRI et sa figure de proue, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour avoir mis fin à un régime qui obscurcissait l’horizon pour la jeunesse gabonaise », a-t-il indiqué. Cette déclaration reflète la reconnaissance des jeunes de l’UN envers les réformes engagées ces derniers mois.

Tableau synthétique des 8 recommandations :

N° Recommandation Origine 1️⃣ Mise en place d’un programme d’apprentissage en lien avec les entreprises Projet de société de Paulette Missambo 2️⃣ Construction de médiathèques et centres culturels nationaux dans les principales villes Projet de société de Paulette Missambo 3️⃣ Reformulation de la carte scolaire pour garantir un accès à l’école de qualité à moins de 5 km et max 35 élèves/classe Projet de société de Paulette Missambo 4️⃣ Révision des curricula scolaires pour intégrer l’histoire civique et les valeurs traditionnelles Projet de société de Paulette Missambo 5️⃣ Généralisation des bourses scolaires à partir de 10/20 pour les collégiens et lycéens Nouvelle proposition de la jeunesse de l’UN 6️⃣ Création d’une subvention pour les jeunes filles-mères Nouvelle proposition de la jeunesse de l’UN 7️⃣ Extension aux 9 provinces du programme de réinsertion des jeunes détenus Nouvelle proposition de la jeunesse de l’UN 8️⃣ Mise en place d’un fonds de cautionnement pour les jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans Nouvelle proposition de la jeunesse de l’UN

Toutefois, la jeunesse de l’UN veut aller plus loin et exige des réformes structurelles profondes. La première demande concerne l’insertion professionnelle, avec la mise en place d’un programme d’apprentissage en partenariat avec les entreprises. « Trop de jeunes Gabonais sont confrontés au chômage faute de qualifications adaptées. Nous demandons un dispositif qui leur permette d’acquérir des compétences pratiques et d’intégrer plus facilement le marché du travail », a martelé le porte-parole des jeunes.

L’éducation en ligne de mire

L’éducation figure également au cœur des préoccupations de la jeunesse de l’UN. Elle réclame la réorganisation de la carte scolaire, afin que chaque élève puisse avoir accès à une école de qualité à moins de 5 km de son domicile, et que les classes ne dépassent pas 35 élèves. « Il est inacceptable que certains jeunes parcourent des dizaines de kilomètres pour aller en classe. L’école doit être un droit accessible à tous », a insisté Franck Alexandre Mouely Koumba.

Un moment de son discours

Dans la même dynamique, les jeunes demandent une révision des curricula scolaires afin d’intégrer l’histoire civique et les valeurs traditionnelles gabonaises. Pour eux, cette réforme permettrait de mieux ancrer les jeunes dans leur identité culturelle et leur responsabilité citoyenne. « Nos programmes scolaires doivent refléter notre histoire et préparer les jeunes aux réalités de notre société », a-t-il martelé le 15 mars.

Le social et la bourse

Une autre revendication porte sur la généralisation des bourses scolaires pour tous les lycéens et collégiens obtenant une moyenne de 10/20 ou plus. Cette mesure vise à encourager l’excellence académique et réduire le décrochage scolaire. « Nous voulons que chaque élève méritant puisse poursuivre ses études sans être freiné par des difficultés financières », a-t-il renchéri.

Le représentant des jeunes lors de son adresse

Au-delà de l’éducation, la jeunesse de l’UN interpelle également le général-candidat sur des questions sociales. Elle réclame une subvention pour les jeunes filles-mères, afin de les soutenir dans la vie sociale et professionnelle. « Ces jeunes mères ne doivent pas être abandonnées à leur sort. Elles doivent bénéficier d’un soutien financier pour assurer leur avenir et celui de leurs enfants », a-t-il prévenu.

La réinsertion des jeunes

Autre point clé, l’extension aux neuf provinces du Gabon du programme de réinsertion des jeunes détenus. Les jeunes de l’UN insistent sur l’importance d’offrir une seconde chance à ces jeunes, souvent marginalisés après leur sortie de prison. « La réinsertion sociale est essentielle pour éviter la récidive et redonner une perspective d’avenir à ces jeunes », croit Franck Alexandre Mouely Koumba.

Enfin, la dernière exigence porte sur la mise en place d’un fonds de cautionnement et de garantie pour les jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans. Cette mesure permettrait d’accélérer l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs gabonais, souvent freinés par des difficultés d’accès au financement. « Beaucoup de jeunes ont des projets viables, mais n’ont pas les moyens de les concrétiser. Ce fonds serait un levier essentiel pour dynamiser l’économie locale », a-t-il lancé.

Dans sa conclusion, Franck Alexandre Mouely Koumba a tenu à préciser que ce soutien ne signifie pas un blanc-seing accordé à Oligui Nguema, mais qu’il repose sur des engagements fermes. « Voici, chers Congressistes, chers jeunes et cher candidat, les recommandations des jeunes de l’Union Nationale qui se tiennent en ordre de bataille pour faire de vous, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, le premier Président démocratiquement élu, en toute transparence, de l’histoire du Gabon », a-t-il conclu.

À moins d’un mois du scrutin, les attentes de la jeunesse gabonaise sont clairement formulées. Il reste désormais à voir si le général-candidat saura y répondre et les intégrer dans son programme électoral.