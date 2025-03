Présidentielle 2025 : le Gabon et le PNUD engagés pour des élections apaisées et transparentes

Le Gabon et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont paraphé ce samedi 22 mars à Libreville, la signature officielle du projet d’appui au processus électoral national. Ce partenariat a été formalisé lors d’une cérémonie présidée par Hermann Immongault, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, et Luc Gnonlonfoun, Représentant résident du PNUD au Gabon.

L’accord vise à accompagner les autorités gabonaises dans l’organisation d’élections inclusives, transparentes et apaisées, conformément aux engagements du pays en matière de gouvernance démocratique. Cette signature s’inscrit dans la continuité de la mission d’évaluation des besoins électoraux conduite à Libreville du 10 au 20 décembre 2024, et des échanges tenus le 7 mars avec les partenaires techniques et financiers.

Photo de famille de la cérémonie d’hier

Concrètement, le PNUD s’engage à renforcer le processus électoral à travers plusieurs axes stratégiques. L’appui portera notamment sur la production massive du nouveau Code électoral, l’impression et la diffusion de supports d’information et de sensibilisation à destination du grand public, ainsi que la formation des professionnels des médias. Ces actions visent à garantir une meilleure compréhension des enjeux électoraux et à favoriser une couverture médiatique responsable et équilibrée.

Pour les autorités gabonaises, cette collaboration est un signal fort de leur volonté d’organiser un scrutin respectueux des standards internationaux. Le partenariat avec le système des Nations Unies vient ainsi consolider les bases d’un climat électoral serein et inclusif à l’approche de la présidentielle du 12 avril prochain.