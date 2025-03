Présidentielle 2025 au Gabon : Portraits des huit candidats en lice pour le 12 avril

À l’approche du scrutin présidentiel du 12 avril, la Cour constitutionnelle de transition a validé vendredi dernier les recours de quatre nouveaux candidats, portant ainsi à huit le nombre final de candidatures. Des profils aux parcours variés dont deux anciens candidats à la présidentielle annulée de 2023. Une pléthore de candidats indépendants, dans un contexte où les Gabonais attendent un véritable renouveau après 56 ans de règne de la famille Bongo. La rédaction d’Info241 vous offre un rapide tour d’horizon des prétendants à la magistrature suprême.

Brice Clotaire Oligui Nguema, 50 ans, est la figure centrale de cette élection. Général de brigade et président de la Transition depuis le 30 août 2023, il a renversé Ali Bongo et dirige depuis le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Candidat du Rassemblement des Bâtisseurs, il promet de poursuivre la refondation des institutions et de relancer l’économie.

Profil des huit candidats :

Nom Âge Profession Parti / Plateforme Principaux Axes du Programme Brice Clotaire Oligui Nguema 50 ans Général de brigade, Président de la Transition Rassemblement des Bâtisseurs Refondation des institutions, relance de l’économie Alain Claude Bilie-By-Nze 57 ans Ancien Premier ministre, ex-haut cadre du PDG "Ensemble pour le Gabon" Changement politique, mise en avant de son expérience gouvernementale Axel Stophène Ibinga Ibinga 44 ans Entrepreneur Indépendant "La République au travail", promotion du travail et de la productivité, relance de l’emploi Thierry Yvon Michel N’Goma 52 ans - Indépendant Transformation du Gabon via la santé, l’éducation et la sécurité Stéphane Germain Iloko Boussengui 61 ans Avocat Ensemble pour le Gabon Lutte contre les inégalités, amélioration du système de santé Joseph Lapensée Essingone 53 ans Économiste Indépendant Modernisation de l’administration, redressement budgétaire Chaning Zenaba Gninga 36 ans Cheffe d’entreprise Indépendante Construction d’écoles et d’hôpitaux, réforme de la CNAMGS, promotion du « Made in Gabon » Alain Simplice Boungoueres 57 ans Ingénieur civil, économiste des transports Parti Patriotique Gabonais (PPG) Rigueur dans la gestion des finances publiques, redressement économique, acte de repentance

Alain Claude Bilie-By-Nze, 57 ans, ancien Premier ministre et ex-haut cadre du Parti démocratique gabonais (PDG), se présente comme un candidat de l’expérience. Surnommé autrefois le "perroquet des Bongo" pour sa loyauté envers l’ancien régime, il porte aujourd’hui un projet de changement à travers la plateforme "Ensemble pour le Gabon", bien qu’affaiblie récemment. Il mise sur son parcours gouvernemental pour convaincre.

Axel Stophène Ibinga Ibinga, 44 ans, est un entrepreneur cumulant 17 ans dans le secteur privé. Déjà candidat lors de la présidentielle avortée de 2023, il relance son programme « La République au travail » , visant à redonner au pays le goût de l’effort et à relancer l’emploi. Il défend une économie gabonaise axée sur le travail et la productivité.

Thierry Yvon Michel N’Goma, 52 ans, mise sur trois axes stratégiques pour transformer le Gabon : la santé, l’éducation et la sécurité. 2galement candidat lors de la présidentielle annulée du 26 aout 2023, il a détaillé son programme lors d’une conférence à Libreville le 8 mars, promettant la construction d’hôpitaux modernes et le renforcement des infrastructures éducatives et sécuritaires.

Stéphane Germain Iloko Boussengui, 61 ans, avocat de formation, est un ancien porte-parole du PDG et cofondateur de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Il place la lutte contre les inégalités et les failles du système de santé au cœur de ses priorités. Son discours s’adresse à une population lassée des promesses non tenues.

Joseph Lapensée Essingone, 53 ans, économiste et ancien cadre à la Direction générale des impôts, veut insuffler de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Son crédo : une administration modernisée et un redressement budgétaire. Il se positionne comme le candidat de la rupture et du rassemblement.

Chaning Zenaba Gninga, 36 ans, est la seule femme en lice. Cheffe d’entreprise, elle propose un programme axé sur l’éducation, la santé et l’économie. Elle entend construire 50 écoles dans les zones reculées, réformer la CNAMGS et bâtir des hôpitaux de référence dans chaque région. Elle prône également la création de logements sociaux et la promotion du "Made in Gabon" en réduisant les taxes pour les entreprises locales.

Alain Simplice Boungoueres, 57 ans, ingénieur civil et économiste des transports, est le candidat du Parti Patriotique Gabonais (PPG). Ancien membre influent du PDG, il s’est démarqué en se montrant critique vis-à-vis de son passé politique. En juin 2024, il s’est illustré en remettant symboliquement 12 millions de francs CFA au Trésor public, accompagné d’un acte de repentance publique.

Cette présidentielle se déroule sans des figures attendues comme Jean-Rémy Yama ou Michel Ogoundou Loundah, disqualifiés par la commission électorale puis par la Cour constitutionnelle. Le scrutin s’annonce polarisé autour de la candidature d’Oligui Nguema, dans un climat où la société civile reste vigilante face à un processus électoral scruté par une opinion en quête de rupture.