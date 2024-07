Présidentielle 2025 au Gabon : Barro Chambrier vote à l’avance pour le général Oligui Nguema !

Alors que le militaire Brice Clotaire Oligui Nguema cache de moins en moins mal son ambition de rester au pouvoir à l’issue de la transition, le général-président enregistre déjà le soutien de plusieurs griots politiques ralliés à sa cause. Ce samedi à Libreville, Alexandre Barro Chambrier, vice-Premier ministre de la transition en charge de la Planification et président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), a officiellement appelé ses partisans à voter pour Oligui Nguema lors de la présidentielle prévue en août 2025, censée mettre fin à la transition gabonaise issue du coup d’État du 30 août 2023.

Après avoir écarté habillement plusieurs acteurs politiques qu’il a nommé pour jouer à ses cotés un rôle dans la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema ne s’attendait certainement pas à se voir adouber par ces mêmes personnalités rendues inéligibles à la course présidentielle via la Charte de la Transition. Au contraire, ces "non-candidats" devenus consentant expriment leur amour pour le général-président. C’est le cas d’Alexandre Barro Chambrier, ancien membre de la coalition Alternance 2023 et ancien baron du PDG qui a soutenu Albert Ondo Ossa face à Ali Bongo lors de la présidentielle annulée du 26 août 2023.

Boulevard pour Oligui Nguema

Lors de sa "Grande rencontre citoyenne" au quartier Glass, Barro Chambrier, leader du RPM, a officiellement annoncé son soutien à la candidature non encore officielle du président de la transition pour l’élection présidentielle gabonaise de 2025. Devant une assemblée nombreuse et enthousiaste, Chambrier a expliqué les raisons de cette décision stratégique, lui qui lorgnait également le fauteuil présidentiel avant de se rallier, comme certains leaders de l’opposition, derrière le candidat consensuel Albert Ondo Ossa à la présidentielle qui a couté sa place à Ali Bongo.

Le leader du RPM prononçant son discours devant ses partisans

Chambrier a souligné que depuis le "coup de libération" du 30 août 2023, le RPM a soutenu le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) dirigé par le général Oligui Nguema, en raison de son engagement à restaurer les institutions du pays et à rendre aux Gabonais leur dignité. « Le président Oligui Nguema incarne l’espoir d’une grande partie du peuple », a déclaré Chambrier, mettant en avant les efforts du président de transition pour redresser le pays et accélérer son développement. Il a ajouté : « Depuis la libération du 30 août 2023, nous avons vu un engagement sans faille pour la justice, la transparence et le progrès ».

Le vice Premier ministre déjà pro-Oligui !

Alors que le président de la transition n’est toujours pas officiellement candidat à sa désormais "propre succession", Barro Chambrier a déjà appelé les membres et sympathisants du RPM à se mobiliser pour soutenir le président Oligui Nguema lors des élections de 2025, affirmant que leur parti ne présentera pas de candidat à la présidentielle. « Notre soutien au président Oligui Nguema est total et inconditionnel », a-t-il affirmé, avant d’insister sur l’importance de la cohésion et de la solidarité au sein du parti pour peser significativement sur l’échiquier politique national. « Ensemble, nous devons travailler pour un Gabon uni et prospère », a-t-il conclu.

Une vue de l’assistance à cette déclaration d’amour politique pour Oligui

Voilà qui garantit une future présidentielle riche en rebondissements. Avec ce soutien au président de la transition, le général-président, qui devait initialement rendre le pouvoir aux civils à l’issue de cette période transitoire de deux ans, pourrait bien conserver le pouvoir arraché à la famille Bongo. Elle qui a régné de main de fer durant près de 60 ans sur le pays, amassant sans contre-pouvoir une immense fortune au détriment du développement du pays Après le régime Bongo, aurait-on droit au régime CTRI-Oligui ? Réponse dans les prochaines semaines et mois avec la levée du voile sur les grandes manœuvres politiques en cours.