Présidentielle 2023 : Bertrand Zibi Abeghe se retire au profit du futur candidat unique de l’opposition

La présidentielle gabonaise du 26 août promet d’être épique contre Ali Bongo, candidat à un 3e mandat. Alors que l’opposition paraissait divisée, il se pourrait bien que le président sortant ait à faire face comme en 2016 à un candidat unique de l’opposition. C’est pour faire un pas vers cette perspective que l’ancien prisonnier politique, Bertrand Zibi Abeghe, a décidé de retirer ce dimanche 16 juillet sa candidature pour « sauver le Gabon » et obtenir de ses pairs un candidat consensuel.

Bertrand Zibi Abeghe ne prendra pas finalement part à la présidentielle du mois prochain au Gabon. C’est ce qu’a annoncé ce dimanche l’ancien prisonnier politique qui a été écroué durant 6 ans pour des faits qui n’ont jamais été prouvés, selon lui. C’est devant quelques autres candidats déclarés à la présidentielle réunis à sa résidence de Libreville que Bertrand Zibi Abeghe a fait cette annonce, invitant les autres à faire de même pour éjecter Ali Bongo du pouvoir.

La déclaration de ce matin du farouche opposant

« Je vous annonce le retrait de ma candidature à la présidentielle de 2023. Pour qu’ensemble, nous puissions trouver un candidat consensuel. Un candidat qui aura toutes nos faveurs, pour qui nous allons nous battre », a indiqué celui qui s’est vanté d’avoir animé en 2 mois de précampagne 34 causeries à travers le Grand Libreville. Et d’ajouter : « Je demande aux autres qui reste en course de mettre un peu d’eau dans leur vin. Je demande aux uns et aux autres, comme moi aujourd’hui, de taire nos ambitions pour notre pays ».

Un appel à la candidature unique de l’opposition que Bertand Zibi Abeghe a justifié par l’urgence de l’heure. « Si nous ne le faisons pas, ce pays va à la dérive. Nous tous, nous voyons l’image d’un Ali Bongo qui n’est plus que l’ombre de lui-même. Ce n’est plus lui qui dirige mais les gens autour de lui, qui ont pris notre pays en otage », a-t-il lancé. « 10 candidats, 20 candidats.. sachez-le, ça fait le jeu du pouvoir machiavélique du PDG », a-t-il prévenu pour appeler à l’unité de l’opposition vers un candidat consensuel. Une perspective qui pourrait à nouveau donner des sueurs froides au camp d’Ali Bongo.

On se souvient que lors de la dernière présidentielle de 2016, face au candidat unique de l’opposition Jean Ping, Ali Bongo avait été déclaré gagnant que de quelque voix par la Cour constitutionnelle. Une déculotté pour un président sortant qui avait au total perdu le scrutin dans 6 des 9 provinces du pays. Son salut viendra finalement des chiffres soviétiques du vote en sa faveur dans le Haut-Ogooué. Une idée de candidature unique qui devrait faire chemin dans les rangs de l’opposition pour opposer à Ali Bongo, un seul et unique adversaire qui pourrait bien mettre fin à ses 14 ans de règne.