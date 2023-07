Présidentielle gabonaise : Déjà 21 candidatures enregistrées pour le scrutin du 26 août !

La course à la succession d’Ali Bongo, aux commandes du pays depuis 14 ans, s’annonce très ouverte. Selon un décompte fait samedi par le Centre gabonais des élections (CGE), on dénombre déjà 21 candidatures enregistrées dont celle du sortant Ali Bongo. A moins de 24h de la clôture des dépôts de candidatures, nul doute que la présidentielle gabonaise du 26 août prochain sera disputée.

Lire aussi >>> Elections 2023 : le conseil des ministres rajoute encore 2 jours au délai de dépôt de candidatures

Parmi les candidatures enregistrées outre celles des partis légalement constitués, il y a celles de nombreux indépendants. Des candidats gazelles souvent taxées de candidats fantaisistes qui tenteront tout de même d’inscrire leur nom dans l’histoire électorale du pays. Les 3 derniers candidats enregistrés par le CGE ce samedi sont de l’opposant Gérald Ella Nguema, Bienvenu Ngoyi et Michel Thierry Mbadinga.

Rappelons que le dernier délai de dépôt de candidature pour les trois scrutins du 26 août prochain ont été prorogé à ce dimanche 16 juillet à 18h00. Passé ce délai, il ne sera plus possible de se porter candidat aux législatives, locales et la présidentielle du mois prochain, toutes organisées le même jour. Le CGE devrait annoncer ensuite dans les prochaines heures, la liste des candidatures retenues au regard des conditions exigées.

En guise de comparaison, pour la présidentielle de 2016, seuls 14 candidats avaient été retenus par l’ancêtre du CGE, la Commission électorale nationale autonome et permanente (Cenap). Une présidentielle gabonaise qui s’était soldée par la victoire controversée et contestée d’Ali Bongo. Elle avait donné lieu au bombardement du QG de son rival Jean Ping et entrainé une crise post-électorale qui a perduré durant au moins deux ans.