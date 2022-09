Port-Gentil : Sans route praticable, les riverains d’Izouwa interpellent le maire Gabriel Tchango

Le réseau routier au Gabon et à Port-Gentil en particulier fait pleurer certaines personnes, surtout, les usagers admis à circuler quotidiennement sur la voie très dégradée qui se trouve du côté du quartier Izouwa, menant au marché Moukala. Un calvaire qui continue de terrifier les Port-Gentillaises et Port-Gentillais. En effet, de la rue Badabassi à la rue Bernard Hernes Louembé dans le 4e arrondissement de la cité pétrolière gabonaise, pas un seul transporteur n’ose s’aventurer sur cet axe routier.

Et pour cause, les nids de poules, les crevasses et bien d’autres ont considérablement abîmé ce très petit tronçon de près 500 mètres de long. Les populations de cet arrondissement de Port-Gentil, réclament l’implication du maire Gabriel Tchango, attendu sur ce chantier crucial qui n’a pas reçu une cure de jouvence depuis plus de 15 ans.

Une vue dégradée de la voie

« On l’a et pourtant vu réhabiliter certains axes secondaires de la ville. Nous aimerions qu’il vienne également ici avant la fin de son mandat. On souffre ici en saison des pluies. Il nous faut avoir beaucoup de chaussures pour espérer passer là quand il a plu. Vraiment qu’il vienne », implore au micro d’Info241 Anne-Marie Ambonguilat.

En effet, les routes du quatrième arrondissement de cette ville semblent être oubliées. Le quartier Izouwa en est une parfaite illustration. Cependant, les populations croisent les doigts en espérant un jour circuler sur une voie praticable. « On espère bien que le quartier sera impacté par le développement avant la prochaine présidentielle. Et cette route dans son état, est un frein au développement tant recherché ici », martèle un autre riverain Owen Mickala.

Les taxis peinent à s’y rendre

Par ailleurs, afin de donner une autre image à la capitale économique, plusieurs voies secondaires ont subi un véritable lifting de la part de la mairie de Port-Gentil. Mais celle du quartier Izouwa a toujours été laissée-pour-compte au grand désespoir des populations qui ne savent plus à quel saint se vouer.