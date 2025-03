Port-Gentil : Chômage, insalubrité, pêche... Oligui Nguema dévoile ses priorités

En tournée républicaine dans la capitale économique le 18 mars dernier, le général de brigade Brice Clotaire Oligui, en pré-campagne, a annoncé plusieurs projets. À la rencontre des populations à la foire municipale de Port-Gentil, il compte lutter contre le chômage des jeunes et l’insalubrité, favoriser l’entrepreneuriat et l’autonomisation, développer le secteur de l’agriculture et de la pêche.

Rencontre avec les populations

Dans le cadre de sa tournée républicaine dans la province de l’Ogooué-Maritime, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en échangeant avec les populations de Port-Gentil autour d’une rencontre citoyenne à la foire municipale Pierre Louis Agondjo Okawé, le 18 mars, a annoncé un chapelet de projets. Avant de se lancer, il a d’abord tenu à remercier les populations de la cité pétrolière et a montré sa joie quant au score de 86 % du "Oui", obtenu lors du vote du référendum dans la province de l’Ogooué-Maritime.

Une situation qui a renforcé sa décision de se porter candidat selon lui. C’est dans cette optique qu’il a également invité les jeunes à adopter une attitude patriotique et civique, afin d’atteindre les 100 % au sortir du 12 avril prochain lors de l’élection présidentielle. Il n’a pas manqué d’inviter les uns et les autres à plus de responsabilité, de pragmatisme et de prise de conscience.

« Nous n’avons pas d’ennemis, l’ennemi c’est l’abstention. Et le 12 avril vous devez aller tous voter. Mon adversaire c’est le chômage des jeunes, les routes, le panier de la ménagère et les hôpitaux pour que les Gabonais se soignent. Nous allons gagner ce combat ensemble » , promet-il.

Lutte contre le chômage

Sur les problèmes qui minent la ville de Port-Gentil, il a dit reconnaître la situation liée au chômage des jeunes qui frappe la capitale économique depuis longtemps. Et pour tenter d’apporter des solutions, il s’appuie sur les chantiers initiés par le CTRI pour permettre aux uns d’obtenir un emploi dans le secteur privé.

« J’ai mis le pays en chantier pour que vous puissiez avoir un emploi. Arrêtez de croire à ceux qui vous disent que la réussite se trouve dans le secteur public ou à la fonction publique. En 18 mois nous avons donné 25 500 postes budgétaires, on ne peut plus donner », précise Brice Clotaire Oligui Nguema.

Se voyant comme un président qui accompagne la jeunesse dans les activités génératrices de revenus (AGR), et dans le cadre de la deuxième phase de l’opération TaxiGab, Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé la venue dans les futures semaines à Port-Gentil, de soixante-quinze véhicules destinés aux jeunes uniquement sur un total de 400 taxis. « J’ai fait venir 400 taxis. J’ai réservé 75 pour les jeunes de Port-Gentil et on ne fera pas la combine, celui qui aura le bon dossier sera pris », a-t-il précisé.

Projets pour l’Insalubrité et l’Entrepreneuriat

Et pour mettre un coup de poing au sempiternel problème de l’insalubrité qui ronge la capitale économique, le leader de la transition a annoncé plusieurs projets, notamment l’opération "Ville propre", destinée à sortir la capitale économique des détritus dans lesquels elle n’a de cesse de se trouver. Cette opération consiste à engager 100 jeunes dans chaque arrondissement afin de lutter contre ce phénomène social.

« Vous allez me nettoyer la ville et ce sera 150 000 FCFA par jeune. Ça nous fait une création d’emplois directs sur trois mois. Ça va me faire 180 millions de FCFA que je vais laisser ici pour vous payer chaque fin du mois », indique-t-il.

Il a encore précisé la construction à Port-Gentil du siège de la Banque de l’entrepreneuriat visant à favoriser la création de petites et moyennes entreprises (PME) ou encore de très petites entreprises (TPE), dans le but d’exister l’économie et accroître l’autonomisation des jeunes. Elle permettra la création de plus de 20 000 emplois destinés à la jeunesse essentiellement.

« L’élevage de poulet de chair marche avec juste 2 millions de FCFA. On va laisser les impôts durant 3 ans. Lancez-vous également dans l’agriculture qui marche aussi bien dans notre pays. J’ai payé des engins dans ce pays, et j’attends que vous vous lanciez aussi dans la pêche », demande Brice Clotaire Oligui Nguema.

Appel à l’Enseignement et à la Mobilisation

Au passage, il n’a pas manqué d’interpeller les populations à se tourner vers l’enseignement qui représente pour lui un métier noble. Une invite qui rentre dans le cadre de la construction de plusieurs établissements scolaires à travers le pays. Des établissements qui risqueraient de connaître l’absence des personnels éducatifs.

« Je suis prêt à donner encore des postes budgétaires à tous ceux qui veulent être enseignants. Car, tout ce que nous sommes en train de construire ne servira à rien. L’enseignant ne meurt jamais ! Vous voulez tout cadeau, mais l’État providence n’existe plus », reconnaît-il.

Il a demandé aux hommes politiques qui sèment le trouble dans la province de l’Ogooué-Maritime pour leurs intérêts personnels, d’attendre les élections législatives et locales pour conquérir les postes, et de désormais et surtout se mobiliser d’abord pour le vote du 12 avril prochain.