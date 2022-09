Omboué : Un jeune maire adjoint, sa femme et leurs enfants trouvent la mort dans un naufrage

Martin Makaya Louembet, 2e adjoint au maire de la commune d’Omboué (Ogooué-Maritime, ouest du Gabon), ses trois enfants ainsi que sa femme ont péri mercredi dans le naufrage d’une embarcation où avait pris place au total 11 personnes. L’incident est survenu au large de la lagune N’komi, dans le département d’Étimboué.

Mise à jour à 11h10 : Selon d’autres sources, le drame n’a pas concerné l’adjoint au maire et sa femme mais plutôt sa belle-mère et 3 de ses 5 enfants. Nous y reviendrons.

C’est un drame qui a choqué les populations de la province de l’Ogooué-Maritime et singulièrement celles de la commune d’Omboué. À bord d’une embarcation, onze personnes ont chaviré. Bilan : 5 morts dont le 2e adjoint au maire, sa femme et 3 de leurs enfants. Les faits remontent au mercredi 31 août dernier aux environs de 15h, la famille de Makaya Louembet embarque comme d’autres dans une pirogue en état de dégradation très avancée en direction du village Ntchonga (Agota).

Un naufrage soudain

Aucun des onze passagers ne se doutait du terrible accident qui allait les frapper. Après plusieurs nautiques, c’est finalement au large de la rive N’komi que les vagues vont se déchaîner sur le long canot rempli à tribord parce que rempli d’affaires personnelles des occupants. Malheureusement, et après plusieurs minutes de lutte acharnée contre la mer, la totalité des passagers ont chaviré de l’embarcation. « Et pourtant tout était calme. On ne sait vraiment pas ce qui a bien pu se passer », a expliqué à Info241 le pilote rescapé.

Dans ce naufrage, toute une famille a péri. Une perte lourde et immense pour le conseil municipal de ladite commune. « Nous avons eu de nombreux échanges téléphoniques bien avant. C’était un homme engagé, travailleur et qui croyait fortement en l’épanouissement de la commune d’Omboué pour laquelle il s’était dévoué. Il laisse un énorme vide au sein de notre communauté », s’est exprimé avec douleurs André Jacques Augand, maire de la commune d’Omboué.

A la recherche des corps des 3 enfants

Comme si le drame ne suffisait pas, seul le corps de l’élu local ainsi que celui de son épouse ont été repêchés par la brigade nautique de la gendarmerie nationale antenne de Port-Gentil en collaboration avec l’unité d’Omboué. Par ailleurs des recherches intenses se poursuivent afin de retrouver les corps des trois enfants arrachés brutalement à l’affectation des siens.

Ce fait divers devrait un temps soit peu, interpeller les propriétaires des embarcations afin qu’ils puissent mettre en place des stratégies leur permettant d’avoir des canots aptes à la navigation dans l’optique d’éviter un tel drame. Mais surtout, cela devrait davantage susciter plus de contrôle de la part de la marine marchande gabonaise.