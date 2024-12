National Foot 1 : Bouenguidi Sports prend la tête, CS Bendjé à la peine après la 2e journée

La deuxième journée du National Foot 1 du Gabon, disputée du 30 novembre au 1er décembre, a offert un spectacle de qualité, avec 15 buts inscrits en six rencontres, soit une moyenne de 2,5 buts par match. Cette performance contraste avec les 6 buts de la première journée, confirmant que les attaques montent en puissance. Les policiers de Vautour Club ont été ravis de la première place du classement par Bouenguidi Sports.

Désormais en tête du classement, Bouenguidi Sports s’affirme comme leader avec 6 points après deux victoires consécutives, dont une précieuse à l’extérieur face à Lozosport. FC 105 et AS Mangasport suivent avec 4 points chacun, mais une différence de buts favorable à FC 105 leur permet de conserver la deuxième place. Notons que le leader de la première journée, Vautour Club, était exempt de cette journée, ce qui explique sa descente provisoire à la quatrième position.

Résultats de la deuxième journée du National-Foot 1 :

Match Score Stade Ville ASO Stade Mandji vs US Bitam 3-1 Stade Pierre-Claver Divounguy Port-Gentil AS Mangasport vs AS Dikaki 3-0 Stade Henri Sylvoz Moanda Lambaréné AC vs CS Bendjé 3-0 Stade Jean Koumou Lambaréné US Oyem vs AO CMS 1-1 Stade Mbeba Oyem Lozosport vs Bouenguidi Sports 0-1 Stade Gaston Peyrille Lambaréné CF Mounana vs FC 105 1-1 Stade Monedan Libreville

Cette journée a également confirmé la mauvaise passe de CS Bendjé, qui subit une lourde défaite 3-0 face à Lambaréné AC. Avec deux revers consécutifs et une différence de buts de -6, Bendjé occupe la dernière place du classement. Lozosport, également en quête de son premier point, s’enlise en bas de tableau.

La confrontation entre Mangasport et AS Dikaki à Moanda. Crédit photo : Mangasport

La performance collective de certaines équipes comme AS Mangasport, qui a écrasé AS Dikaki 3-0, ou ASO Stade Mandji, qui a pris le dessus sur l’US Bitam avec un score identique, témoigne d’une montée en régime des formations. Ces résultats annoncent une troisième journée riche en intensité, où les équipes auront à cœur de confirmer leurs bonnes dynamiques ou de rectifier le tir.

Classement après la deuxième journée

Position Équipe Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts marqués Buts encaissés Différence de buts 1 Bouenguidi Sports 6 2 2 0 0 3 1 +2 2 FC 105 4 2 1 1 0 4 3 +1 3 AS Mangasport 4 2 1 1 0 3 0 +3 4 Vautour Club 3 2 1 0 1 3 0 +3 5 ASO Stade Mandji 3 2 1 0 1 3 1 +2 6 Lambaréné AC 3 2 1 0 1 3 1 +2 7 US Bitam 3 2 1 0 1 4 3 +1 8 AS Dikaki 3 2 1 0 1 3 3 0 9 AO CMS 2 2 0 2 0 1 1 0 10 CF Mounana 1 2 0 1 1 1 4 -3 11 US Oyem 1 2 0 1 1 1 4 -3 12 Lozosport 0 2 0 0 2 0 4 -4 13 CS Bendjé 0 2 0 0 2 0 6 -6

Avec des enjeux de plus en plus élevés, ce début de championnat s’annonce palpitant. Les supporters peuvent s’attendre à des rencontres encore plus animées lors de la prochaine journée, où la bataille pour les places en haut du tableau s’intensifiera davantage.