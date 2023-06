Makokou : Un enseignant gabonais trouve la mort après avoir pris une douche

Le monde de l’éducation gabonais est en deuil depuis ce week-end dans la province de l’Ogooué-Ivindo. Et pour cause, un enseignant de mathématiques du lycée Alexandre Sambat de Makokou, est passé de vie à trépas dans la journée de samedi. Selon des témoins contactés par Info241, le quinquagénaire aurait fait une chute mortelle en sortant de la douche. Un drame qui a laissé sans voix ses proches et ses nombreux élèves.

Alban Mboumba n’est plus. Ce compatriote, enseignant de mathématiques, a été victime d’un accident domestique dans la journée du samedi 10 juin. Un incident au terme duquel il aura perdu la vie dans des conditions brutales. L’enseignant sans histoire était également secrétaire régional de la surintendance de l’église de l’alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, rapportent ce mardi nos confrères de l’Union. Une autre photo de l’enseignant disparu Avant le drame, le professeur de mathématiques avait pourtant pris part à la cérémonie de remise de bulletins aux parents d’élèves de son établissement organisée dans la matinée de samedi. L’homme était pourtant en pleine forme, selon ses proches. Ce sera d’ailleurs la dernière fois qu’Alban Mboumba sera vu en vie. Le drame ce serait finalement produit dans l’après-midi alors qu’il venait de prendre une douche. Le quinquagénaire aurait selon toute vraisemblance glissé en sortant de cette douche fatale. La chute sera tel qu’il sera transporté en urgence au centre hospitalier de Makokou où il finira par rendre l’âme. Une disparition brutale pour cet enseignant qui avait encore beaucoup à donner et à apprendre à ses élèves. Tout comme à ses proches qui sont toujours sous le choc. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur le drame.