Madison Lee Fox, une très jeune gabonaise devenue star du porno aux États-Unis

Partie faire des études supérieures aux Etats-Unis, Madison Lee Fox âgée d’une vingtaine d’années, ne s’attendait pas à un tel revirement de destin, rapportent ce jeudi nos confrères de Star241. En proie à des difficultés, elle a atterri dans l’univers de la pornographie et est aujourd’hui fière de son parcours. En plus de subvenir à ses besoins, elle le fait également pour ses proches dont sa mère restée au Gabon. Elle s’est livrée le 23 juin sur la toile, sur les raisons de ce choix de carrière singulier et sur sa réussite dans cette industrie cinématographique.

Revendiquant ses origines gabonaise, Madison Lee Fox s’est confiée sur son parcours. Aujourd’hui, elle a à son actifs plusieurs films et participe à plusieurs tournages pornographiques. Des réalisations qui sont diffusées sur les chaînes de télévisions locales et des sites internet dédiés. Cette compatriote qui n’a pas daigné révélé son identité à l’état-civil, était loin de s’imaginer un tel destin lorsque ses parents avaient pris la décision de l’envoyer poursuivre ses études universitaires. Le basculement Une courte vidéo postée par l’actrice où elle revendique ses origines gabonaises « Bien sûr que oui je suis Gabonaise. Après mon bac à Libreville, Je suis arrivée aux États-Unis pour continuer mes études. La vie n’était pas facile pour moi. C’était très dur pour une étrangère comme moi jusqu’à ce que j’ai rencontré l’agence Thehabibshow.com grâce à une amie d’origine américaine », confie-t-elle dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Une photo aguicheuse de l’actrice En proie à des difficultés financières, la jeune étudiante de l’époque cherchera à tirer son épingle du jeu. C’est dans cette période sombre de sa vie que tout va basculer. Contre toute attente, elle cédera à une proposition indécente, celle d’exploiter son corps à des fins de prouesses sexuelles afin de gagner de l’argent. Madison Lee Fox deviendra ainsi actrice des films adultes, interdits aux mineurs. Elle a rejoint une agence recommandée par une de ses amies américaines et professionnelle en la matière. Heureuse malgré tout Levant le pied sur ses études universitaires, elle en a fait une profession. La gabonaise semble épanouie et arrive correctement à subvenir à toutes ses charges. Mieux, elle prend soin de sa tendre maman et de ses proches. Grace à ses revenus, l’actrice dit avoir investi dans l’entreprenariat à travers des salons de beauté et autres restaurants. Avant de rassurer qu’elle est mieux payée qu’un agent de l’Etat. « Aujourd’hui je suis très heureuse avec mon boulot. J’ai mon appartement. J’ouvre un peu de tout ici comme (salon de beauté restaurant etc…) et je suis fière de nourrir ma mère et mes proches au pays. Je suis mieux payée que beaucoup de fonctionnaires. Je suis honorée de faire plaisir à mes fans », conclut Madison Lee Fox. Voici comment tout a chamboulé pour cette gabonaise partie pour des études aux USA sans véritable appui.