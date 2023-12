L’Office central de lutte antidrogue (Oclad) de Port-Gentil a procédé dernièrement à l’interpellation de Hans Mayandji, plus connu sous le surnom « Eto’o ». Ce jeune Gabonais de plus de vingt ans a été arrêté en possession de vingt bottes de chanvre et d’un sac en vrac du même produit. Suite à cette arrestation, il a été incarcéré le mercredi 27 décembre.

Hans Mayandji, alias « Eto’o » a été appréhendé dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 décembre par les membres de l’unité de l’Oclad. Ces derniers, engagés depuis plusieurs semaines dans des opérations de lutte contre la grande criminalité, ont saisi le présumé trafiquant chez lui, près du ghetto du quartier Chic, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. La perquisition a conduit à la découverte de vingt bottes de cannabis et d’un sac en vrac du même stupéfiant, soigneusement emballé dans du papier film.

Les bottes de chanvre

Cette activité illicite avait débuté il y a seulement un mois pour « Eto’o » qui avait choisi cette voie pour subvenir à ses besoins. Interrogé sur son activité, le jeune homme a déclaré : « Je me retrouve aujourd’hui ici parce que j’ai été appréhendé avec le tabac. J’ai un grand frère à Libreville à qui j’envoie l’argent, et lui, il m’envoie ça. Je vois les autres avec de l’argent, et vu qu’il n’y a pas de petits métiers, j’ai fait ça par suivisme et pour subvenir à de petits besoins ».

Pour recevoir sa cargaison, « Eto’o » a contacté un individu en Guinée, surnommé « Yaya » à qui il a envoyé la somme de 450 000 FCFA en plusieurs coupures. « Ça vient comme ça avec le papier là, après je coupe à la longueur et je remplis en forme de manioc. Moi, je vends le long là à 15 000 FCFA, mais chacun a son prix, c’est pour vite faire partir ça afin d’avoir encore le stock. J’ai envoyé l’argent un peu un peu en économisant », a précisé le présumé trafiquant.

Hans Mayandji a réussi à contourner les autorités en acheminant sa marchandise par voie maritime. Son fournisseur basé à Libreville organise minutieusement l’expédition, conditionnant le produit dans de gros sacs « Balumbu. » "Moi, je prends ça là au port, on me dit ’voici ton colis,’ et je pars. Ça vient par le bateau dans les gros sacs Balumbu", a expliqué « Eto’o ».

Stupéfiants en vrac

Lors de son arrestation, le jeune homme détenait une cargaison de vingt bottes de chanvre indien, pesant au total 3 kilogrammes, ainsi qu’un sac en vrac de tabac Congo. Il écoulait discrètement ces produits prohibés dans des quartiers tels que les Trois Filaos et le quartier Chic. « Je vends à celui qui se présente à moi, y’a pas un coin fixe. Mais ça ne me fait pas bien de me retrouver dans cette situation, surtout pour mes parents », a regretté le mis en cause.

Connu des services pénitentiaires, Hans Mayandji avait été arrêté il y a deux ans pour possession de substance narcotique. Cette activité illicite avait poussé sa petite amie enceinte à prendre la fuite pour éviter des problèmes avec la loi. « On m’a déjà pris en 2021 avec de l’héroïne. Ma petite amie sait que je fais ça, voilà pourquoi elle est partie chez ses parents », a déclaré le jeune homme. Le mercredi 27 décembre, après avoir été présenté au parquet, « Eto’o » a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt du Château.